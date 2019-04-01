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Победителей первого тура выборов пригласили на теледебаты

Сегодня, 18:33

Национальная общественная телерадиокомпания огласила дату, когда кандидаты смогут сразиться в словесной баталии

Фото: AFP
Победителей первого тура выборов пригласили на теледебаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/22c/33f/5ca22c33f0ecf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/22c/33f/5ca22c33f0ecf.jpg Новости Национальная общественная телерадиокомпания огласила дату, когда кандидаты смогут сразиться в словесной баталии

Участников второго тура президентских выборов – двух кандидатов, которые наберут больше всего голосов в первом туре – пригласили на предвыборные теледебаты в эфире национального телерадиовещателя – Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе телеканала "UA: Суспільне мовлення", напомнив о том, что теле- и радиоканалы вещателя не принадлежат ни одной политической либо бизнес-группе и работают исключительно в интересах украинских граждан на средства налогоплательщиков.

Именно эти две причины, уточнили в НОТУ, позволяют организации выступать площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях.

"Закон Украины "О выборах Президента Украины" в статье 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов. В частности, согласно закону, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу (то есть, 19 апреля – ред.) перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных Общественных теле- и радиоканала. Предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания", – добавили в телерадиокомпании.

Участникам второго тура напомнили несколько правил проведения теледебатов: они должны принимать в них личное участие, а в случае отказа одного из них выделенное для дебатов время будет предоставлено его оппоненту.

Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост Президента Украины.

Напомним, на данный момент украинский Центризбирком обработала 89,8% протоколов, или 16 765 942 голоса. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,26%, за которым следует действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,99%.

Кроме того, сообщалось, что ЦИК получила первый оригинал протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на очередных выборах президента Украины – из ОИК №51 в пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Как мы уже писали, сайт "Сегодня" продолжает отслеживать самые важные события, связанные с выборами и ведет онлайн-хронику происходящего. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Тема президентских выборов остается одной из самых главных в Украине. С остальными важнейшими темами дня вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег выборы президента, теледебаты, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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