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Победу на 117-м округе во Львовской области одержал беспартийный директор

24 июля, 23:06

Разрыв между кандидатом и его ближайшим оппонентом составил чуть более 1%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 117 во Львовской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Голос" Ярослав Рущишин с 25,12% (19 937 голоса). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Оксана Юринец - за нее отдали голоса 23,77% избирателей (18 872 голоса). 

Напомним,Рущишин Ярослав Иванович родился 29 октября 1967 года в городе Львове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор АО "Троттола", беспартийный, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Голос".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарный округ, результаты выборов, парламентские выборы, Львовска область, выборы 2019

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Сегодня

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