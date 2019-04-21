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Под Киевом наблюдателя не пустили на заседание участкового избиркома

Сегодня, 08:56

В Яготине активисту пеняли за отсутствие удостоверения нового образца

Фото: AFP

В Яготине Киевской области в 98-м избирательно округе наблюдателя ГО "Опора" не пустили на избирательный участок №321048, поэтому он не смог наблюдать за утренним заседанием участковой избирательной комиссии.

Об этом сообщает официальный сайт ГО "Опора".

Утром 21 апреля наблюдатель "Опоры" прибыл на избирательный участок в Яготине. Однако члены комиссии отказались регистрировать его в качестве официального наблюдателя, а соответственно – запретили находиться на избирательном участке и присутствовать на утреннем заседании комиссии. Члены избиркома аргументировали свое решение тем, что у наблюдателя удостоверение старого образца и оно недействительно.

В "Опоре" напомнили, что согласно постановлению Центральной избирательной комиссии №54 от 11.01.2019 года, в случае назначения ЦИК повторного голосования, официальные наблюдатели от общественных организаций сохраняют свой статус и продолжают осуществлять предусмотренные законом полномочия во время повторного голосования.

Только после звонка голове Окружной избирательной комиссии, которая подтвердила наличие этого постановления, наблюдателя все же пустили на утреннее заседание. Однако открытие сейфа и подсчет бюллетеней наблюдатель пропустил.

Напомним, полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.

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Тег киевская область, яготин, нарушения на избирательном участке, наблюдатель, опора, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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