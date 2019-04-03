Подсчет голосов на выборах президента: остались четыре области

Центризбирком почти завершил подсчет голосов, уже обработаны 99% протоколов

Фото: AFP

Подсчет голосов на выборах президента: остались четыре области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/482/26c/5ca48226c03be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/482/26c/5ca48226c03be.jpg 2019-04-03T12:53:24+03:00 Новости Центризбирком почти завершил подсчет голосов, уже обработаны 99% протоколов

Центральная избирательная комиссия продолжает считать голоса избирателей после первого тура выборов, но пока процесс не полностью завершен по четырем областям. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Подсчет протоколов не закончен по Киевской области (остались два округа), Винницкой (1), Одесской (1) и Черновицкой (1).

Всего по состоянию на 12:40 3 апреля ЦИК обработал 99,93% протоколов. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,24% голосов (проголосовали за него 5 710 971 человек), далее Петр Порошенко – 15,95% (3 013 133), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 528 891).

Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.

В свою очередь в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) также подтвердили, что выборы в Украине прошли прозрачно и в соответствии со стандартами. Наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков.

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