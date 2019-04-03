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Подсчет результатов выборов: как в ЦИК свозили протоколы

Сегодня, 16:58

Некоторые руководители территориальных участков везут протоколы чуть ли не с передовой на Донбассе

Подсчет результатов выборов: как в ЦИК свозили протоколы Новости Некоторые руководители территориальных участков везут протоколы чуть ли не с передовой на Донбассе

В коридорах Центральной избирательной комиссии – ажиотаж. Члены комиссий в регионах отдохнули после бессонной ночи выборов, и массово съезжаются сдавать протоколы. ЦИК продолжает считать голоса.

Утром перед охраной у входа в ЦИК формируется очередь – это руководители территориальных избирательных участков привезли бумажные документы о голосовании, документы с мокрыми печатями. Именно по ним ЦИК определяет победителя президентской гонки.

"Сегодня до половины третьего сидели. Мы только четыре часа подписывали протоколы – 400 штук подписали. Мы важное дело делаем", – рассказывают руководители участков.

Сосредоточенный, в военной одежде с Луганской области привез документы Валентин Ткалич – у него 20 участков на линии разграничения, а один, как он говорит, почти на "нуле" (на передовой) – в Катериновке, которую только в прошлом году вернули под контроль Украины.

"Они получили у нас бюллетени и когда возвращались – их накрыло минами и вообще там работает снайпер. Они к нам приехали и привезли благодарность от всего села за то, что мы их не бросили и дали возможность проголосовать", – рассказал он.

Протоколы с мокрыми печатями сегодня планируют принять от пятидесяти окружкомов. Секретарь ЦИК говорит, что подсчет голосов происходит в штатном режиме, все идет очень хорошо.

На площади вокруг Центризбиркома и в самом здании – спокойствие, заметны разве что усиленные отряды правоохранителей.

Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.

В свою очередь в Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) также подтвердили, что выборы в Украине прошли прозрачно и в соответствии со стандартами. Наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков.

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Тег выборы, ЦИК, протоколы

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