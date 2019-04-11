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Полиция начала расследование из-за видео, на котором грузовик сбивает Зеленского

Сегодня, 17:49

Правоохранители устанавливают заказчиков видеоролика, изготовителей и его распространителей

Фото: facebook.com/ze2019official
Фото: facebook.com/ze2019official.

Нарушения на выборах продолжаются. На этот раз появился намек на угрозу жизни одного из кандидатов в президенты. Национальная полиция открыла уголовное производство из-за видеоролика, на котором показывается, как лидера "Зе!Команды" сбивает грузовик. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В полиции отметили, что после появления данного видеоролика, штаб кандидата в президенты опубликовал в соцсетях заявление с рекомендацией усилить охрану Владимиру Зеленскому из-за вероятной угрозы его жизни.

"Учитывая вышеизложенное, по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", – говорится в сообщении НПУ.

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Правоохранители сейчас проводят проверку, в рамках которой выясняются обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, чтобы его удалили.

Как известно, сразу после победы в первом туре президентских выборов, команда Зеленского начала выдвигать своим оппонентам перед вторым туром голосования различные условия – то сдать анализы, то по дебатам – и это все в основном в режиме видеообращений. Однако 10 апреля стало известно, что Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов.


В то же время сегодня у Зеленского сделали Порошенко новое предложение по дебатам. Кандидаты в президенты в день дебатов могут оказаться в разных местах, поэтому предложен выход из ситуации.

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Тег грузовик, полиция, Зеленский, уголовное производство

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