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"Помним о каждом": Зеленский обещает вернуть украинцев-пленников

Сегодня, 18:37

Кандидат в президенты поблагодарил военных за поддержку на выборах

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.
"Помним о каждом": Зеленский обещает вернуть украинцев-пленников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cbb/f7b/5cacbbf7b234b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cbb/f7b/5cacbbf7b234b.jpg Новости Кандидат в президенты поблагодарил военных за поддержку на выборах

Соперник действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах следующего главы государства Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил за поддержку.

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"Я хочу поблагодарить каждого военного за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца настоящие герои, герои не из фильмов, не из книг, а реальные герои, которые защищают свободу и демократию Украины… Благодарю всех – от Широкино до Станицы Луганской, каждого патриота, батальонам "Донбасс", "Кривбасс", "Айдар", "Азов"", – сказал шоумен в видео, которое было размещено на его странице в Facebook.

Выразив благодарность, Зеленский обещал вернуть всех пленников на родину.

"Наши нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные. Помним о каждом. Всех вернем обязательно", – заверил кандидат в президенты.

Кроме него, со словами благодарности выступили также и другие артисты студии "95 квартал" – Евгений Кошевой и Александр Пикалов.

Напомним, что накануне штаб Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления своему кандидату в президенты государственной охраны на время второго тура выборов.


Кроме того, как мы уже писали, согласно опросам 66% украинцев считают, что дебаты на НСК "Олимпийский" перед вторым туром голосования обязательно нужны, так как их результат может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром, а 22% считают, что дебаты не изменят настроений украинцев и не видят в них надобности.

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Тег Зеленский, военнопленные, выборы 2019, пленные моряки, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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