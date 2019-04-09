"Помним о каждом": Зеленский обещает вернуть украинцев-пленников
Кандидат в президенты поблагодарил военных за поддержку на выборах
Соперник действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах следующего главы государства Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих Вооруженных сил за поддержку.
"Я хочу поблагодарить каждого военного за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца настоящие герои, герои не из фильмов, не из книг, а реальные герои, которые защищают свободу и демократию Украины… Благодарю всех – от Широкино до Станицы Луганской, каждого патриота, батальонам "Донбасс", "Кривбасс", "Айдар", "Азов"", – сказал шоумен в видео, которое было размещено на его странице в Facebook.
Выразив благодарность, Зеленский обещал вернуть всех пленников на родину.
"Наши нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные. Помним о каждом. Всех вернем обязательно", – заверил кандидат в президенты.
Кроме него, со словами благодарности выступили также и другие артисты студии "95 квартал" – Евгений Кошевой и Александр Пикалов.
Напомним, что накануне штаб Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел для предоставления своему кандидату в президенты государственной охраны на время второго тура выборов.
Кроме того, как мы уже писали, согласно опросам 66% украинцев считают, что дебаты на НСК "Олимпийский" перед вторым туром голосования обязательно нужны, так как их результат может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром, а 22% считают, что дебаты не изменят настроений украинцев и не видят в них надобности.
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