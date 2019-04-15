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Порошенко хочет перенести дебаты на "Олимпийском"

Сегодня, 19:42

Владимиру Зеленскому предложили компромиссный вариант

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Президент Украины Петр Порошенко предложил своему сопернику по президентской гонке Владимиру Зеленскому перенести время дебатов перед вторым туром голосования, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом 15 апреля сообщил спикер предвыборного штаба действующего главы государства Олег Медведев.

"В дополнение к предусмотренным законодательством дебатам Петр Порошенко предлагает Зеленскому в тот же день, 19 апреля, провести еще одни – на стадионе "Олимпийский" с 16 до 18 часов", – заявил он.

Такое предложение объясняется просто: в 20:00 Национальная общественная телерадиокомпания Украины организует на Общественном телевидении официальные дебаты, поэтому кандидатам надо будет прибыть в студию хотя бы за полчаса до начала эфира.

"Мы считаем, что это конструктивное и рациональное предложение, и у Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он стремится к содержательным дебатам", – резюмировал Медведев.

Напомним, что Петр Порошенко пришел на дебаты на НСК "Олимпийский" 14 апреля, однако его противник на встречу не явился.


Кроме того, как мы уже писали, что президент пригласил Зеленкого встретиться в эфире украинского телевидения 15 апреля и предупредил, что в случае неудачи позовет его на дебаты также на следующий день.

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Источник:

Интерфакс-Украина

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