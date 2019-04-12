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Порошенко и Зеленский обсудили дебаты: подробности

Сегодня, 09:23

Петр Порошенко заявил, что 19 апреля в 20:00 будет ожидать Зеленского в студии "Общественного", Зеленский настаивает на стадионе

Фото: Сегодня

В четверг вечером президент Украины Петр Порошенко посетил прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Во время прямого эфира он пригласил шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты.

Петр Порошенко заявил, что в последнее воскресенье, когда еще можно проводить избирательные обсуждения, он будет ждать Владимира Зеленского 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский".

А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного".

"Уже неделю господина Зеленского 14 числа приглашают на стадион "Олимпийский" на дебаты ... Если он будет иметь более важные дела – это будет его выбор. Но подчеркиваю – не надо прятаться ни от журналистов, тем более, что здесь присутствуют представители его штаба, ни от дебатов, ни от народа", – сказал глава государства.

"И 19 числа – подчеркиваю, что это норма закона – в 20 часов я буду в студии "Общественного", поскольку это обязанность, а не право кандидата. И господин Зеленский может продемонстрировать свое уважение к украинскому закону", – резюмировал президент.

В ответ, по телефону Владимир Зеленский заявил, что встреча должна состояться 19 апреля, но не в студии, а на НСК "Олимпийский". После этого заявления он положил трубку.

Таким образом, оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Напомним, председатель правления НСТУ Зураб Аласания объяснил, что час дебатов не предусматривает включения через телемост, такой вариант возможен только "после окончания дебатов и начала более свободного формата общения".

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".


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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский

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