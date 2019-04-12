Порошенко напомнил о судьбоносности выборов в Украине

Порошенко снова пригласил Зеленского на дебаты и на стадион, и в студию

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил ты избирателям, которые собираются прийти на выборы 21 апреля 2019. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я хочу поблагодарить всех Украинских, которые были неравнодушны и приняли участие в выборах 31 марта, и еще больше благодарен тем, кто собирается прийти на выборы 21 апреля", – сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что эти выборы действительно судьбоносными.

"Считаю, что активность каждого гражданина, кто придет и проголосует чрезвычайно важна для будущего Украины", – добавил президент.

Петр Порошенко также отметил, что чрезвычайно важно Украинский "не покупать кота в мешке" и иметь информацию о том, какие шаги ждать от каждого из кандидатов.

Глава государства отметил: "Этот выбор является чрезвычайно важным. Выбор, будет двигаться наша страна вперед в Европейский Союз, в НАТО, обеспечим мы соответствующие стандарты свободы слова, демократии, верховенства права, обеспечим мы соответствующие стандарты жизни, уровень жизни, повысим благосостояние и за счет чего это будет сделано, сможем мы в дальнейшем укреплять обороноспособность государства и как будем обеспечивать устойчивость наших Вооруженных Сил".

Он подчеркнул, что также важно ответить на вопрос, каким образом будут меняться команды, которые будут менять государство.

"Я уверен в том, что именно сейчас нет более важного дела, чем донести эти сообщения народа Украины. Он на это точно заслуживает", – резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко посетил прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Во время прямого эфира он пригласил шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты прямо в студии. Журналисты взялись выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе. Однако через несколько минут заметили, что Зеленский уже во Франции и не может физически присутствовать на эфире, ведь он в Париже.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что он будет ждать его 14 апреля на 14:00 на дебаты на НСК "Олимпийский". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. А 19 апреля в 20:00 Порошенко будет ожидать Зеленского в студии "Общественного". Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





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