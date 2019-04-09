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Порошенко: не утверждаю, что Зеленский является наркоманом

Сегодня, 02:15

Глава государства отметил, что с удивлением услышал предложение Зеленского сдать анализы

Фото: president.gov.ua
Порошенко: не утверждаю, что Зеленский является наркоманом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bd5/721/5cabd5721d82a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bd5/721/5cabd5721d82a.jpg Новости Глава государства отметил, что с удивлением услышал предложение Зеленского сдать анализы

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что никогда не утверждал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет наркотическую зависимость. Об этом глава государства сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал, я не имею для этого никаких оснований", – сказал Порошенко.

"Я подчеркиваю право граждан Украины иметь 100% гарантии, что будущий президент и будущий Верховный Главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков", – заметил президент.

Особенно это важно, ведь он четко знает, какие функции, какие решения приходится принимать президенту, в частности относительно применения Вооруженных Сил, о предоставлении разрешений на пуски ракет, о подписании международных обязательств от имени Украины.

"Представьте себе, что такие документы будут подписываться в состоянии наркотического дурмана", – возмутился Петр Порошенко.

Также глава государства отметил, что с удивлением услышал предложение Владимира Зеленского пройти исследование и сдать тесты на алкогольную и наркотическую зависимость.

"Я был несколько удивлен, потому что это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет", – добавил он.

Президент напомнил, что прошел необходимые исследования и их результаты были обнародованы сразу.


В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы


Видео: Reuters

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Тег выборы, Порошенко, наркоман, Зеленский, анализы, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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