Порошенко о дебатах: Не может Украина "покупать кота в мешке"
По мнению главы государства Петра Порошенка, дебаты — это ключевой элемент демократии
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что проведение дебатов между кандидатами в президенты является не только требованием закона, но и необходимым условием для сознательного выбора украинском. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Дебаты — это ключевой элемент демократии. Не может 45-миллионная страна "покупать кота в мешке" – голосовать за виртуальную человека, которого она видит только по телевидению, из фильмов. Вы вправе задать вопросы и получить на них ответы. Вы имеете право услышать, а какие позиции этого кандидата по ключевым аспектам существования государства: безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, экономика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами", – подчеркнул президент.
Требование проведения таких дебатов между кандидатами закреплена законодательно. Глава государства отметил, что считает стадион не самым лучшим местом для проведения дебатов:
"Потому что это не шоу, это не спектакль и это не спортивные соревнования".
"Ибо проигрывает, если страна" купит кота в мешке ", не тот, кто занял второе место, а проигрывает великая нация. Потому что она лишается будущего. Мы имеем право требовать, что дебаты должны быть", – отметил Порошенко.
Он пояснил, что именно так отреагировал на предложение шоумена Владимира Зеленского и сказал, мол, "стадион, так стадион".
В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.
Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы:
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