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Порошенко обогнал Зеленского на голосовании за границей: итоги выборов

Сегодня, 08:52

ЦИК опубликовала данные по итогам обработки 100% электронных протоколов

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко получил поддержку 54,73% избирателей в заграничном избирательном округе во втором туре выборов, его оппонент Владимир Зеленский набрал 43,78% голосов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам обработки 100% электронных протоколов.

За Порошенко отдали свои голоса 32 749 избирателей, а за Зеленского – 26 196 избирателей.

По данным ЦИК, во втором туре был сформирован 101 заграничный избирательный участок в 72 странах мира. Всего за границей проголосовали 59 830 украинцев.

Преимущественно в странах было сформировано по одному избирательному участку, но в некоторых было по два и более (Германия – пять, Италия, США, Польша – по четыре, Канада, Турция, Испания – по три, Китай, Греция, ОАЭ, Португалия, Беларусь, Молдова, Сербия, Великобритания, Венгрия, Чехия – по два).

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