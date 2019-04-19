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Порошенко объяснил, почему пошел на сцену Зеленского во время дебатов

Сегодня, 21:33

Президент рассказал о громких криках сторонников Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко объяснил причину, по которой во время дебатов на НСК "Олимпийский" он перешел на сцену, возле которой собрались сторонники его оппонента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что этот шаг стал ответом на обвинения команды Зеленского в адрес Порошенко, якобы тот выступил против объединения фан-зон и сцен обоих кандидатов.

"Поэтому я принял решение пойти к нему на сцену, где был окружен его сторонниками. Крик там стоял невероятный. Я старался громко говорить, чтобы было слышно в такой достаточно напряженной атмосфере, но это была сильная энергетика", – заверил глава государства Петр Порошенко, выступая на Общественном телевидении, куда он прибыл прямиком со стадиона.

Напомним, что завершая свое выступление на "Олимпийском", Порошенко призвал украинский народ объединиться после выборов, все зависимости от своих политических предпочтений.

Мы также писали, что по данным полиции дебаты кандидатов в президенты собрали на НСК "Олимпийский" более 22 тысяч человек. Ситуация сохранялась спокойная и находилась под контролем правоохранителей.

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, президентские выборы, выборы президента, выборы-2019

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