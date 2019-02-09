Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании

Президент Украины объяснил свое решение баллотироваться на второй срок

Фото: twitter.com/poroshenko.

Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ec7/8cb/5c5ec78cbf479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ec7/8cb/5c5ec78cbf479.jpg 2019-02-09T14:39:00+02:00 Новости Президент Украины объяснил свое решение баллотироваться на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко во время всеукраинского общественного форума "Открытый диалог" официально объявил о начале своей предвыборной кампании на выборах президента Украины.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", – сказал Порошенко

Он пояснил, что принял решение баллотироваться второй раз на пост президента Украины, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца, чтобы подготовить страну к вступлению в Европейский Союз и НАТО, и чтобы не дать популистам "умножить на ноль все то, что выстрадали люди".

"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", – сказал Порошенко.

По словам Порошенко, выборы должны полностью соответствовать европейской политической культуре и приближать Украину к Евросоюзу.

"Они – тоже часть нашей европейской и евроатлантической стратегии, ответственный тест на нашем пути в ЕС и НАТО", – сказал Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко официально стал участником президентской гонки. Соответствующее решение о его регистрации было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, Порошенко назвал свои приоритеты в случае переизбрания его на второй срок. Укрепление и модернизация ВСУ останутся приоритетом для Петра Порошенко, если его переизберут на второй срок на пост президента. Об этом говорится в предвыборной программе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, размещенном на сайте ЦИК.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...