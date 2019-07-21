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Порошенко отреагировал на предварительные результаты выборов: опубликовано видео

21 июля, 22:43

Политик объяснил, как "Европейская солидарность" планирует работать в новой Раде


Партия "Европейская солидарность" готова к сотрудничеству в новой Верховной Раде со всеми проевропейскими силами. Об этом заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко на брифинге после объявления предварительных результатов выборов в Верховную Раду.

"Мы идем в Верховную Раду Украины точно не за должностями. Мы идем отстаивать стратегию, отстаивать ценности, отстаивать принципы – так, как мы отстаивали государство в течение последних пяти лет, пока другие занимались другими делами. И вне формального разделения на власть и оппозицию мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативному сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство [Украины] в Европейском Союзе и НАТО. Еще раз подчеркиваю: наша команда – государственники. И принцип "чем хуже – тем лучше", независимо от того, при власти мы или в оппозиции, точно не про нас", – сказал Порошенко.

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Он добавил, что "Европейская солидарность" также планирует отстаивать интересы Украины на международной арене, а также усиливать мировую коалицию в поддержку нашей страны.

"Мы будем делать все, чтобы не дать Путину, "пятой колонне", или дилетантам и популистам эту коалицию разрушить", – добавил Порошенко.

Напомним, новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео.

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