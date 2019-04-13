Порошенко посетит "Олимпийский" 14 апреля – Администрация президента
Вход для аккредитованных журналистов с 13:00 по паспортам и редакционным удостоверениям
Администрация президента Украина проводит аккредитацию на посещение главой государства Петром Порошенко НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.
Согласно размещенному на сайте Администрации президента анонса, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский". Вход для аккредитованных журналистов с 13:00 по паспортам и редакционным удостоверениям.
Напомним, Петр Порошенко надеется, что он, и шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, наконец-то, будут иметь возможность проинформировать общество о своих планах по развитию государства.
"Я очень надеюсь, что мой оппонент услышит меня, что мы, наконец, перейдем к содержательным дискуссиям, что мы наконец будем иметь возможность проинформировать общество о своих программах, планах, четких направлениях в развитии государства, видение будущего Украины и украинцев. И дать возможность получения всесторонней информации, чтобы выбор украинцев был сознательным и чтобы никто не пытался "втюхать" Украине "кота в мешке", – добавил Петр Порошенко.
Президент уверен, что дебаты должны состояться на "Общественном" 19 апреля как предусмотрено законом в 20:00 и 14 апреля на "Олимпийском" стадионе.
"Еще раз хочу повторить приглашение господину Зеленскому на стадион. Стадион, так стадион. Не прячьтесь, не бойтесь, приходите", – подчеркнул президент.
"Что я ожидаю на следующей неделе? Хочу подчеркнуть, ожидаю разумного и ответственного выбора украинского народа", – заметил президент.
Как сообщалось, Порошенко и Зеленский встретились с президентом Франции Макроном. Главная интрига – пересекутся ли там кандидаты друг с другом, и почему пригласили сразу обоих.
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