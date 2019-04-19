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Порошенко: Президент Украины – церемониальная роль

Сегодня, 21:50

Из-за судебной реформы в Украине президент не может отвечать за все происходящее в стране

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

В Украине президент играет церемониальную роль, поэтому не может нести ответственность за все происходящее в стране.

Так президент Петр Порошенко ответил на вопрос о полномочиях главы государства, заданный ему во время дебатов на Общественном телевидении, на которые его оппонент во втором туре выборов Владимир Зеленский не пришел.

"Кандидаты в президенты всегда пытаются расширить их в своих обещаниях. То есть обещают то, чем президент не занимается, а потом приходится нести ответственность за то, что не могли сделать. Не лучше ли придерживаться Конституции сразу?" – сказал он.

Порошенко также напомнил о том, что сузил полномочия президента Украины в результате конституционной реформы, когда вступили в силу полномочия главы государства, прописанные в Конституции от 2004 года.

"Президент в судебной системе выполняет абсолютно церемониальную функцию вследствие судебной реформы", – резюмировал глава государства.

Напомним, что во время эфира, когда Петр Порошенко уже прибыл в студию, сообщили о возможности теракта на Общественном телевидении.

Мы также писали, что по словам гаранта, он прибыл на телеканал, потому что того требует украинский закон.

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, общественное телевидение, выборы 2019, выборы президента-2019 , выборы президента Украины

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