Порошенко: Президент Украины – церемониальная роль
Из-за судебной реформы в Украине президент не может отвечать за все происходящее в стране
В Украине президент играет церемониальную роль, поэтому не может нести ответственность за все происходящее в стране.
Так президент Петр Порошенко ответил на вопрос о полномочиях главы государства, заданный ему во время дебатов на Общественном телевидении, на которые его оппонент во втором туре выборов Владимир Зеленский не пришел.
"Кандидаты в президенты всегда пытаются расширить их в своих обещаниях. То есть обещают то, чем президент не занимается, а потом приходится нести ответственность за то, что не могли сделать. Не лучше ли придерживаться Конституции сразу?" – сказал он.
Порошенко также напомнил о том, что сузил полномочия президента Украины в результате конституционной реформы, когда вступили в силу полномочия главы государства, прописанные в Конституции от 2004 года.
"Президент в судебной системе выполняет абсолютно церемониальную функцию вследствие судебной реформы", – резюмировал глава государства.
Напомним, что во время эфира, когда Петр Порошенко уже прибыл в студию, сообщили о возможности теракта на Общественном телевидении.
Мы также писали, что по словам гаранта, он прибыл на телеканал, потому что того требует украинский закон.
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