Порошенко придет на дебаты: стали известны две даты

В штабе действующего президента утверждают, что сначала он посетит встречу на "Олимпийском", а потом – на "Общественном"

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко придет на дебаты: стали известны две даты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ddc/009/5caddc009ffdc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ddc/009/5caddc009ffdc.jpg 2019-04-10T15:05:00+03:00 Новости В штабе действующего президента утверждают, что сначала он посетит встречу на "Олимпийском", а потом - на "Общественном"

Участник второго тура президентских выборов в Украине Петр Порошенко придет на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах со своим оппонентом Владимиром Зеленским 14 апреля в 14:14.

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Об этом сообщил на брифинге спикер предвыборного штаба действующего главы государства Олег Медведев, несмотря на то, что раньше он утверждал, что Порошенко может пропустит дебаты на стадионе.

По словам Медведева, за два дня до второго тура голосования, 19 апреля, в 20:00 президент посетит дебаты, организованные Национальной общественной телерадиокомпанией Украины на "Общественном телевидении".

"Он там точно будет, потому что участие в таких дебатах во втором туре четко требует закон о выборах президента Украины. Петр Порошенко точно так же придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский", – сказал Медведев.

Спикер штаба Порошенко заверил в том, что он также может прийти на встречу с Зеленским в любой другой день, если это не будет накладываться на официальные дебаты 19 апреля.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире "Общественного телевидения", несмотря на что принял вызов.

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