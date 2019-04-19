Порошенко признал заслуги соперника: Зеленский – талантливый актер

Порошенко назвал голословными обвинения Зеленского и предложил продолжить дискуссию

Петр Порошенко. Фото: AFP

Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов перед вторым туром выборов главы государства, резюмировал первую публичную встречу со своим оппонентом – шоуменом Владимиром Зеленским.

"Я должен признать, что вы талантливый актер, сделали хорошую продюсерскую компанию и разнообразные интересные продукты. Сегодня мы наконец дали возможность людям услышать небольшую толику нашей дискуссии", – заявил Порошенко.

"Очень важно, что дискуссия началась. Предлагаю, чтобы она продолжилась сейчас на "Общественном", и мы дадим задать вопросы Украине. Имеют ли они право знать свое будущее? Сегодня мы ничего кроме голословных обвинений мы господина Владимира не услышали ничего конкретного касательно будущих шагов", – подчеркнул действующий президент..

Кроме того, Порошенко отметил, что из ответов Зеленского "ясно, что вы пока что живете прошлым, и готовы только распространять неправду, продолжаете линию, которую вы использовали на канале вашего партнера Коломойского, который предоставил вам охрану, технику, юридическое обеспечение – все, чтобы у вас была возможность захватить нашу страну".

"Вы не Голобородько, вы сюда не приехали не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы проводник олигархов, и, как минимум, одного олигарха-беглеца. Вы сегодня закрыли свою декларацию за 2018 год, что вы прячете от украинского народа? За Голобородько не стоял олигарх", – добавил глава государства.

Отдельно Порошенко обратился к сторонникам Зеленского.

"Нам 21 числа нужно смотреть в будущее, и думать о том, как защитить страну, не отдать ее Путину и Коломойскому на разграбление. Сейчас курс – на обновление, его можно сделать во время парламентских выборов, но нельзя играть во время выборов президента. Не может борьбу с агрессором вести актер... Цена, которую могут заплатить десятки миллионов украинцев, будет очень высокой", – предупредил он.

В заключение глава государства заверил, что примет любой выбор украинского народа, сделанный 21 апреля, "и 22-го жизнь будет продолжаться и мы должны будет объединиться, чтобы вместе защищать страну; главное – не потерять страну".

Кроме того, как мы писали, на сегодняшние дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским открыли НСК "Олимпийский" для зрителей, которых на спортивной арене собралось более 22 тысяч человек.

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