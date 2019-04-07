Порошенко согласился на анализы в WADA

Порошенко напомнил, что WADA уже выводила на чистую воду российских спортсменом

Порошенко согласился на анализы в WADA //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/53b/a09/5c953ba09c1d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/53b/a09/5c953ba09c1d2.jpg 2019-04-07T20:08:00+03:00 Новости Порошенко напомнил, что WADA уже выводила на чистую воду российских спортсменом

Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй президентский срок, в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" сообщил, что готов пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) на следующей неделе.

"В начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии", – сказал глава государства, добавив, что WADA - самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля.

Он также напомнил, что антидопинговое агентство обеспечило выведение на чистую воду российских спортсменов.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Также президент не исключает, что Зеленский является наркозависимым. При этом президент подчеркнул, что это большая угроза, "когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины может стать человек, верховнокомандующим может стать человек, который, не исключено, что имеет наркотическую зависимость".

Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы:

Видео: Reuters

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