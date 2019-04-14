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Дебатов не вышло: Порошенко сообщил, когда и где готов встретиться с Зеленским

Сегодня, 15:04

Порошенко напомнил, что не он предлагал проводить дебаты на Олимпийском

Фото: Петр Порошенко/Twitter
Фото: Петр Порошенко/Twitter.

Действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в ходе выступления на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля, заявил, что 19 апреля пойдет на Общественное ТВ на дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня" ведут онлайн трансляцию с НСК "Олимпийский".

"Я как законопослушный гражданин и кандидат в президенты 19 апреля в 20:00 точно буду в студии Общественного для проведения дебатов, как это предусмотрено украинским законодательством", - сказал Порошенко, отвечая на вопросы журналистов на НСК, куда на дебаты Зеленский не пришел.

Фото: Петр Порошенко/Twitter
Фото: Петр Порошенко/Twitter

Президент напомнил, что не он предлагал проводить дебаты на стадионе, а инициатива исходила именно от Зеленского, которого на дебатах нет.

Кроме того, он выразил надежду встретиться со своим оппонентом в эфире телеканала ICTV, на который их обоих пригласили для участия в программе "Свобода слова".

"Завтра меня пригласили, так же, как и Вас, в эфир ICTV, "Свобода слова"… Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь: дебаты – это не страшно. Это чрезвычайно ответственное действие. Если вы, не дай бог, сегодня не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится – я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты", – добавил Порошенко.

Напомним, что "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее мы писали, что Порошенко согласился подождать Зеленского в воскресенье на "Олимпийском" и ответить на вопросы жуналистов до 15:00.

Также ранее представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что президент появится на НСК "Олимпийский" 19 апреля, но только если время этой встречи не будет накладываться на время официальных дебатов в эфире Общественного телевидения.

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский

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Сегодня

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