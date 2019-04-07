Порошенко сообщил, когда ждет Зеленского на дебаты на "Олимпийском"
Глава государства сообщил, что будет ждать Зеленского вечером 14 апреля
Президент Петр Порошенко сообщил, что ждет кандидата в президенты и комика Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов через неделю, 14 апреля.
"Четырнадцатого апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19:00-20:00 – оптимальное время", – сказал Порошенко в эфире ТРК "Украина".
Он добавил, что стадион – не лучшее место для дебатов, однако он согласен на них.
"Там будут украинцы, там будут граждане Украины. Ключевое – не только то, что мы скажем, что будет в будущем, а и то, какие выводы я сделал после первого тура", – уточнил глава государства.
Напомним, что голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча, которая ранее планировалась в телеэфире на 19 апреля. При этом отметим, что пока никто точно не может сказать наверняка, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.
Отметим, что Центральная избирательная комиссия уточнила, что предвыборная агитация кандидатов в президенты перед вторым туром разрешена с 8 апреля.
Подробнее о том, как прошли выборы в первом туре, смотрите в видео:
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