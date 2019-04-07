Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Порошенко сообщил, когда ждет Зеленского на дебаты на "Олимпийском"

Сегодня, 19:20

Глава государства сообщил, что будет ждать Зеленского вечером 14 апреля

Фото: president.gov.ua
Порошенко сообщил, когда ждет Зеленского на дебаты на "Олимпийском" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f1/524/5ca6f15245d6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f1/524/5ca6f15245d6a.jpg Новости Глава государства сообщил, что будет ждать Зеленского вечером 14 апреля

Президент Петр Порошенко сообщил, что ждет кандидата в президенты и комика Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов через неделю, 14 апреля.

"Четырнадцатого апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19:00-20:00 – оптимальное время", – сказал Порошенко в эфире ТРК "Украина".

Он добавил, что стадион – не лучшее место для дебатов, однако он согласен на них.

"Там будут украинцы, там будут граждане Украины. Ключевое – не только то, что мы скажем, что будет в будущем, а и то, какие выводы я сделал после первого тура", – уточнил глава государства.

Напомним, что голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча, которая ранее планировалась в телеэфире на 19 апреля. При этом отметим, что пока никто точно не может сказать наверняка, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия уточнила, что предвыборная агитация кандидатов в президенты перед вторым туром разрешена с 8 апреля.

Подробнее о том, как прошли выборы в первом туре, смотрите в видео:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко сообщил, когда ждет Зеленского на дебаты на "Олимпийском"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко на телеканале "Украина": президент станет гостем программы "Сегодня.Итоги"

Сегодня, 18:00

Глава государства расскажет о своих аргументах для второго тура

Объявлен второй тур выборов президента Украины

Сегодня, 15:45

Теперь украинцам предстоит повторно пройти процедуру голосования, и нужно будет сделать выбор между двумя кандидатами

ЦИК объявил официальные результаты первого тура выборов президента

Сегодня, 15:28

Теперь второй тур голосования намечен на 21 апреля, но до этого еще должны пройти дебаты кандидатов в президенты

Погибшей пулеметчице Яне Червоной присвоен орден Богдана Хмельницкого

Сегодня, 15:11

Для Яны война началась с волонтерства, а потом и сама взяла оружие в руки, причем совсем не женское

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Пискун ответил главе ГД РФ, предложив взыскать с России ренту

Звезды РФ, которые не смогли жить за границей

Почти никто не заметил самое крупное извержение вулкана в истории

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Рене Зеллвегер впервые за долгое время вышла в свет

Черная дыра в центре Млечного пути выбрасывает излишки энергии

Чем заменят керосин в пассажирских самолетах

Сюрприз: у Иванки Трамп оказалась другое имя
Загрузка...

Онлайн главного матча весны "Шахтер" – "Динамо": в основное время – ничья 1:1

Сегодня, 18:55

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Сегодня, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Сегодня, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

Березовец раскрыл шансы Зеленского на победу во втором туре

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой