Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля
Свое решение президент Украины Петр Порошенко мотивировал заботой об избирателях
Президент Украины Петр Порошенко готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля. Об этом он заявил на эфире одного из украинских телеканалов.
"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го (апреля – ИФ) и сделаю все возможное, что от меня зависит… Я буду, чтобы у вас было право – ключевое право демократии – голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами", – сказал Порошенко.
В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.
Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы:
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