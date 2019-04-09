Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

Свое решение президент Украины Петр Порошенко мотивировал заботой об избирателях

Фото: AFP

Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg 2019-04-09T00:39:00+03:00 Новости Свое решение президент Украины Петр Порошенко мотивировал заботой об избирателях

Президент Украины Петр Порошенко готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля. Об этом он заявил на эфире одного из украинских телеканалов.

"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го (апреля – ИФ) и сделаю все возможное, что от меня зависит… Я буду, чтобы у вас было право – ключевое право демократии – голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами", – сказал Порошенко.

В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.







































Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы:

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.