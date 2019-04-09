Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

Сегодня, 00:39

Свое решение президент Украины Петр Порошенко мотивировал заботой об избирателях

Фото: AFP
Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/72a/648/5ca72a648d7d6.jpg Новости Свое решение президент Украины Петр Порошенко мотивировал заботой об избирателях

Президент Украины Петр Порошенко готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля. Об этом он заявил на эфире одного из украинских телеканалов.

"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го (апреля – ИФ) и сделаю все возможное, что от меня зависит… Я буду, чтобы у вас было право – ключевое право демократии – голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами", – сказал Порошенко.


В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы


Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, выборы президента, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аласания рассказал, когда НОТУ будет готово к проведению дебатов

Вчера, 22:12

Переговоры о проведении дебатов пока что начал только штаб Зеленского

Украина выбирает президента: кандидаты не могут договориться о месте и времени дебатов

Вчера, 21:49

Порошенко готов встретиться дважды, а Зеленский настаивает на последней пятнице перед голосованием

Украина выбирает президента: каков портрет избирателя в первом туре

Вчера, 21:44

Первый тур показал, двух кандидатов лидеров гонки объединяет то, что они имеют более высокий уровень поддержки в городах

Порошенко может не прийти на дебаты на "Олимпийском": озвучена причина

Вчера, 19:28

В штабе действующего президента не исключают, что встреча на НСК может не состояться

Цена, организация и продажа билетов: подробности дебатов на "Олимпийском"

Вчера, 18:42

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины озвучил подсчеты касательно встречи Порошенко и Зеленского

Хоть два раза на дебаты: у Порошенко ждут встречи с Зеленским

Вчера, 13:56

На сегодняшний день были озвучены две даты возможной встречи кандидатов в президенты

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

В Москве в драке погиб чемпион России по рукопашному бою

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Как изменились любимые актеры со времен своих первых ролей

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

20 велосипедных причин регулярно есть бананы

Рассказ минчанки, которая победила рак на последней стадии
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

Переговоры по Донбассу: Политолог назвал главную ошибку Путина