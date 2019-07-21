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Портреты Ленина и скрытая агитация: в Комитете избирателей рассказали о массовых нарушениях на выборах

21 июля, 12:28

На одном из участков избирателю выдали бюллетень без предъявления паспорта

Фото: Сегодня

Наблюдатели Комитета избирателей сообщили о массовых нарушениях во время голосования на парламентских выборах в Украине и о низком уровне подготовки членов избирательных комиссий. Об этом КИУ сообщает на своей странице в Facebook.

По словам наблюдателей, в некоторых регионах они заметили ненадлежащее качество кабинок для голосования. Из-за этого члены комиссий часто были вынуждены самостоятельно и на скорую руку их ремонтировать с помощью скотча и подручных материалов.

"На участке №680470 в с. Врублевцы для оперативного ремонта использовали части портретов Ленина, которые нашли на чердаке школы. Кроме этого, на данном участке члены УИК получили пособия для членов комиссий только 20 июля и в не прошли соответствующего обучения", – рассказали наблюдатели.

В частности, на участке №531169 в Полтаве председатель комиссии раздал все без исключения бюллетени на столы членов избирательных комиссий, которые расписались за врученную количество бюллетеней. Впоследствии выяснилось, что не было отложено 8 бюллетеней, предназначенных для голосования избирателей по месту их пребывания (так называемое голосование на дому). После того как председатель пытался отобрать повторно бюллетени у членов комиссий на участке возник конфликт.

А в Кировоградской области на участке в селе Веселовка избиратель пытался получить бюллетень по пенсионному или водительскому удостоверению. Похожая ситуация произошла в селе Четырбоки, где комиссия таки выдала бюллетень избирателю без предъявления паспорта.

Кроме того, в круге №198 в городе Смела Черкасской области новоназначенный председатель комиссии запретил проведение фото и видеосъемки. После длительных переговоров с представителями штабов кандидатов проведения видеосъемки разрешили.

Также КИУ зафиксировали скрытую агитацию на участках. В частности, в селе Шатава Хмельницкой области члены избирательной комиссии прикрепили к одежде значки с изображением подсолнечника, который является элементом символики партии "Оппозиционная платформа За жизнь". В то же время наблюдатели от "Слуга народа" часто одеты в брендированные зеленые футболки, соответствующие партийным цветам политической силы.

А в Запорожье одна из избирателей пришла на участок в футболке с надписями в поддержку "Партия Шария". Как сообщает "Опора" инцидент произошел на на участке № 231016.

Фото: "ОПОРА"

Наблюдатели сразу же обратились в полицию, которая находилась вблизи участка. Правоохранительные органы не отреагировали на этот инцидент. После этого "ОПОРА" позвонила в Национальное управление полиции в Запорожской области за разъяснениями. Там сообщили, что обстоятельства ситуации выясняются.

Как сообщалось, в Ровно кандидат в нардепы выложил в сети фото своего бюллетеня.

Кроме того, в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, нарушения, Верховная Рада, парламентские выборы

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