Последний день регистрации наблюдателем: не все избиркомы укомплектованы

Центризбирком призывает жителей семи областей и Киева проявить сознательность и зарегистрироваться наблюдателем

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия Украины напомнила гражданам об истечении последней возможности приобщиться к президентским выборам в качестве члена участковой избирательной комиссии (УИК).

"15 апреля 2019 – последний день формирования составов участковых избирательных комиссий", – сообщили в Центризбиркоме.

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В ЦИК также отметили, что ряд территориальных избирательных округов остаются недоукомплектованными:

№ 26, 27, 28 (Днепропетровская область);

№ 68, 69, 70, 71, 72, 73 (Закарпатская область);

№ 100, 101, 102, 103 (Кировоградская область);

№ 106, 107, 112, 113, 114 (Луганская область);

№ 157, 161 (Сумская область);

№ 171, 176, 180 (Харьковская область);

№ 183, 184, 185 (Херсонская область);

№ 206, 209, 210 (Черниговская область);

№ 216, 217, 220, 223 (Киев).

В связи с этим всех желающих пригласили стать членами УИК, напомнив, что соответствующее заявление можно написать прямо в помещении окружной избирательной комиссии. В случае недоукомплектовнания состав избиркомов может быть сформирован по представлению председателя соответствующей окружной избирательной комиссии (ОИК) на основании предложений членов комиссии.

Кроме того, в этот же день ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей за соблюдением избирательного законодательства в ходе второго тура голосования.

"Всего зарегистрировано 2,7 тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства", – отметили в Центризбиркоме.

В частности, были рассмотрены 345 заявок потенциальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, из которых пять были отменены.

Напомним, ранее "Сегодня" на собственном опыте проверили, реально ли проголосовать на президентских выборах, если потерял паспорт. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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