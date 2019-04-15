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Последний день регистрации наблюдателем: не все избиркомы укомплектованы

Сегодня, 18:10

Центризбирком призывает жителей семи областей и Киева проявить сознательность и зарегистрироваться наблюдателем

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия Украины напомнила гражданам об истечении последней возможности приобщиться к президентским выборам в качестве члена участковой избирательной комиссии (УИК).

"15 апреля 2019 – последний день формирования составов участковых избирательных комиссий", – сообщили в Центризбиркоме.

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В ЦИК также отметили, что ряд территориальных избирательных округов остаются недоукомплектованными:

  • № 26, 27, 28 (Днепропетровская область);
  • № 68, 69, 70, 71, 72, 73 (Закарпатская область);
  • № 100, 101, 102, 103 (Кировоградская область);
  • № 106, 107, 112, 113, 114 (Луганская область);
  • № 157, 161 (Сумская область);
  • № 171, 176, 180 (Харьковская область);
  • № 183, 184, 185 (Херсонская область);
  • № 206, 209, 210 (Черниговская область);
  • № 216, 217, 220, 223 (Киев).

В связи с этим всех желающих пригласили стать членами УИК, напомнив, что соответствующее заявление можно написать прямо в помещении окружной избирательной комиссии. В случае недоукомплектовнания состав избиркомов может быть сформирован по представлению председателя соответствующей окружной избирательной комиссии (ОИК) на основании предложений членов комиссии.

Кроме того, в этот же день ЦИК завершила процесс регистрации наблюдателей за соблюдением избирательного законодательства в ходе второго тура голосования.

"Всего зарегистрировано 2,7 тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства", – отметили в Центризбиркоме.

В частности, были рассмотрены 345 заявок потенциальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, из которых пять были отменены.

Напомним, ранее "Сегодня" на собственном опыте проверили, реально ли проголосовать на президентских выборах, если потерял паспорт. Подробнее смотрите в видеосюжете:


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Тег ЦИК, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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