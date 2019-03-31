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Появилась реакция Зеленского на первые итоги выборов

Сегодня, 21:29

Шоумен лидирует по предварительным данным экзит-полов

Появилась реакция Зеленского на первые итоги выборов Новости Шоумен лидирует по предварительным данным экзит-полов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, который лидирует по итогам первого тура выборов президента по данным экзит-полов, прокомментировал предварительные итоги голосования.

"Это только первый шаг к большой победе", – отреагировал Зеленский на результаты экзит-полов за 18:00.

Он подчеркнул, что не ведет переговоров с другими политическими силами на тему поддержки во втором туре.

"Нам все равно, с кем быть во втором туре. Мне уже сказали, что есть какие-то там фейки, мы с кем-то уже "договариваемся", "объединяемся". Мы ни с кем не договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим видеть все то прошлое в своем будущем, в будущем нашей страны. Вот и все", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00, по данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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