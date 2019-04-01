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Представители диаспоры оценили демократичность президентских выборов

Сегодня, 19:36

Всемирный конгресс украинцев признал, что выборы в Украине соответствовали международным стандартам

Украина выбирает президента
Украина выбирает президента. Фото: AFP
Представители диаспоры оценили демократичность президентских выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/236/606/5ca2366069286.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/236/606/5ca2366069286.jpg Новости Всемирный конгресс украинцев признал, что выборы в Украине соответствовали международным стандартам

Проведение президентских выборов в Украине соответствовало международным стандартам демократических выборов. Об этом говорится в предварительных выводах миссии Всемирного конгресса украинцев.

"На основании результативных наблюдений миссии Всемирного конгресса украинцев президентские выборы в Украине в 2019 году отвечают международным стандартам проведения демократических выборов", - заявил глава миссии ВКУ Евгений Чолий.

По его словам, предварительные выводы о соответствии демократическим стандартам были сделаны еще до завершения подсчета голосов и объявления предварительных и окончательных результатов выборов.

Чолий выразил уверенность в том, что единичные нарушения, зафиксированные наблюдателями, не повлияли на результаты выборов. Также он добавил, что власти Украины приложили максимум усилий, чтобы выборы были прозрачными и прошли на высоком уровне, "без использования административного ресурса".

Кроме того, представитель ВКУ заявил, что миссия вела анализ проведения президентских выборов на основании международных обязательств Украины о демократии, верховенстве права, свободе слова и проведении свободных и справедливых выборов.

Что касается нарушений во время выборов, Чолий заверил, что были обнаружены лишь незначительные эксцессы. В частности, были отмечены нарушения на отдельных участках – нехватка мест для размещения информации о всех кандидатах, задержка с открытием участков и ненадлежащее размещение участков, а также усложненный доступ людей пожилого возраста и людей с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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Тег выборы, диаспора, президентские выборы, выборы президента, ВКУ, выборы-2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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