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Президент Сербии поздравил Зеленского с победой

Сегодня, 05:07

Он поблагодарил Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии

Александр Вучич
Александр Вучич. Фото: AFP

Президент Сербии Александар Вучич поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах и поблагодарил Украину за поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии. Об этом пишет Укринформ.

"Поздравляю Вас с избранием президентом Украины и желаю успехов на этом ответственном посту. В связи с этим хочу поблагодарить Украине, уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии", – говорится в сообщении. Вучич выразил надежду на установление хороших экономических связей и плодотворное сотрудничество в различных сферах на благо народов двух стран.

Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. После завершения голосования действующий президент Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента Владимира Зеленского. При этом он добавил, что остается в политике.

Центральная избирательная комиссия подсчитала 99,87 % протоколов, согласно которым Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко – 24,45% голосов.

А в Раде уже выдвинули требования Зеленскому, – подробние смотрите в сюжете: 


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Источник:

Укринформ

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