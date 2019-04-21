Президентские выборы-2019: как голосуют украинцы в Польше
Несмотря на огромные очереди, украинцы продолжают идти на избирательный участок в Варшаве
Ко второму туру выборов президента Украины в Польше открылись четыре участка: в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.
По подсчетам министерств иностранных дел обеих стран, в Польше находятся от 1,2 до 2 миллионов украинских граждан. В первом туре выборов проголосовали 7 795 человек, на участки выстроились очереди.
Сейчас известно, что на всех четырех участках в Польше зарегистрировалось еще больше желающих осуществить волеизъявление – очереди к участкам выстроились просто сумасшедшие. Например, в Варшаве очередь обходит посольский квартал по периметру.
Тем не менее, людей это не пугает. В Вербное воскресенье сюда приходят голосовать семьями, с маленькими детьми и в хорошем патриотическом настроении.
Очередь растет ежечасно. Люди вежливо стоят в очереди, и, как ни странно, проходит она достаточно быстро. Никто не уходит.
Среди проголосовавших в Польше оказался и специальный корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин – он сделал это в прямом эфире.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Президентские выборы-2019: как голосуют украинцы в Польше". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии активно выбирают президента Украины
Чтобы избежать очередей на участках, привлекли волонтеров, их разыскивали даже в соцсетях
На выборы президента Украины в Беларуси пришел избиратель-"рекордсмен"
94-летняя Зоя Ивановна – самый пожилой избиратель, зарегистрированный на участке в Минске
В Антарктиде завершился второй тур выборов президента Украины: фото
В голосовании приняли участие 12 граждан Украины, то есть все участники двадцать четвертой Украинской антарктической экспедиции
Первый и второй тур выборов: как отличается явка избирателей
Сегодня утром люди шли активней на избирательные участки в сравнении с 31 марта, а вот после обеда ситуация изменилась