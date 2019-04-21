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Президентские выборы-2019: как голосуют украинцы в Польше

Сегодня, 18:48

Несмотря на огромные очереди, украинцы продолжают идти на избирательный участок в Варшаве


Ко второму туру выборов президента Украины в Польше открылись четыре участка: в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине.

По подсчетам министерств иностранных дел обеих стран, в Польше находятся от 1,2 до 2 миллионов украинских граждан. В первом туре выборов проголосовали 7 795 человек, на участки выстроились очереди.

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Сейчас известно, что на всех четырех участках в Польше зарегистрировалось еще больше желающих осуществить волеизъявление – очереди к участкам выстроились просто сумасшедшие. Например, в Варшаве очередь обходит посольский квартал по периметру.

Тем не менее, людей это не пугает. В Вербное воскресенье сюда приходят голосовать семьями, с маленькими детьми и в хорошем патриотическом настроении.

Очередь растет ежечасно. Люди вежливо стоят в очереди, и, как ни странно, проходит она достаточно быстро. Никто не уходит.

Среди проголосовавших в Польше оказался и специальный корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин – он сделал это в прямом эфире.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег выборы, Польша, Варшава, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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