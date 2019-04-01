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Профильный комитет Госдумы рекомендовал не признавать выборы в Украине

Сегодня, 10:09

Решение будет рассматриваться на Совете Думы

Фото: УНИАН
Профильный комитет Госдумы рекомендовал не признавать выборы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05f/83b/5ca05f83b89c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05f/83b/5ca05f83b89c5.jpg Новости Решение будет рассматриваться на Совете Думы

Комитет Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате российского парламента принять заявление о непризнании итогов президентских выборов в Украине.

Об этом сообщил глава комитета Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.

"На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом", – заявил он.

По его мнению, в первом туре выборов "были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России".

Калашников также добавил, что возможное решение не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым президентом Украины.

"Но если будет Порошенко – какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный", – заключил он.

Напомним, выборы президента состоялись 31 марта. Сейчас идет подсчет голосов. Подробнее читайте в онлайн-репортаже "Сегодня": "Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео".

По данным обработки 57,46% протоколов, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,28% (3 105 466 голосов), действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,49% (1 691 746 голосов), а третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,08% (1 341 593 голоса).

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Тег выборы, госдума, калашников, Госдума РФ, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

ТАСС

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