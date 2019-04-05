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"Произошел казус": у Зеленского сообщили об ошибке с анализами

Сегодня, 18:33

Сотрудник частного медучреждения допустил ошибку в результатах анализов кандидата в президенты

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: AFP
"Произошел казус": у Зеленского сообщили об ошибке с анализами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/770/f20/5ca770f20f13b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/770/f20/5ca770f20f13b.jpg Новости Сотрудник частного медучреждения допустил ошибку в результатах анализов кандидата в президенты

Сотрудник одной из частных клиник в Киеве, где кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдавал анализы перед дебатами со своим оппонентом Петром Порошенко, допустил ошибку.

Об этом 5 апреля на своей страниц в Facebook сообщил сам Зеленский, приведя обращение лаборатории с извинениями.

"Приносим Вам свои извинения за неверно указанную дату регистрации материала", – заявили в клинике.

Как оказалось, после забора крови работник отдела пробоподготовки и сортировки материала, регистрируя дату получения материала, по ошибке ввел цифру "2" вместо "5".

"Просим учесть волнения сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации", – добавили в медучреждении, заверив в том, что произошедшее не повлияло на результат исследования.

"В нашей истории с анализами произошел казус", – так прокомментировал случившееся Зеленский.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты, выдвинув ряд условий: во-первых, они должны пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве, а во-вторых, соперники должны сдать анализы на наличие в их крови алкоголя и психотропных веществ.

В свою очередь президент согласился на этой условие и предложил оппоненту прийти 5 апреля к 09:00 в медлабораторию НСК "Олимпийский" и сдать медицинские тесты. Однако Зеленский не явился в указанное место, посетив одну из частных киевских клиник. Сам Порошенко при этом сдал анализы крови, мочи и волос.

Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы перед дебатами.

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Тег дебаты, Зеленский, анализы, выборы президента, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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