Протестов не будет: Тимошенко поделилась планами после поражения на выборах

После проигрыша в президентской гонке, лидер "Батькивщины" начинает готовиться к другим выборам

Протестов не будет: Тимошенко поделилась планами после поражения на выборах 2019-04-02T17:59:00+03:00 Новости После проигрыша в президентской гонке, лидер «Батькивщины» начинает готовиться к другим выборам

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которая не попала во второй тур выборов, пообещала спокойно отреагировать на свое поражение на выборах и не будет никаких акций протеста, хоть и не довольна нарушениями избирательного процесса. Об этом она заявила на первой пресс-конференции.

Она не стала поддерживать кого-либо из кандидатов во втором туре, а собирается сосредоточиться на парламентские выборах, которые должны состояться через полгода.

"Мы начнем на парламентских выборах эпоху возрождения страны, но и полгода, которые будут, мы время терять не будем. Мы будем помогать любому президенту, которого выберет страна, помогать, давать те концепции, наработки, те стратегии, которые заложены в новом курсе. Потому что мы работали не для выборов президента, мы работали и будем продолжать работать для Украины, для украинцев и для счастья на нашей земле", – заявила Тимошенко.

Отметим, что по состоянию на 17:30 2 апреля ЦИК обработал 99,64% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,22% голосов (проголосовали за него 5 687 390 человек), далее Петр Порошенко – 15,94% (3 000 654), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 521 105).

В свою очередь в Комитете избирателей Украины подсчитали, сколько кандидатам в президенты обошелся один голос избирателя. Был проведен анализ, в котором сопоставлялось количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесения денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов. Тимошенко он обошелся в 68 грн.

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