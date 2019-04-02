Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Протестов не будет: Тимошенко поделилась планами после поражения на выборах

Сегодня, 17:59

После проигрыша в президентской гонке, лидер "Батькивщины" начинает готовиться к другим выборам

Протестов не будет: Тимошенко поделилась планами после поражения на выборах Новости После проигрыша в президентской гонке, лидер «Батькивщины» начинает готовиться к другим выборам

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которая не попала во второй тур выборов, пообещала спокойно отреагировать на свое поражение на выборах и не будет никаких акций протеста, хоть и не довольна нарушениями избирательного процесса. Об этом она заявила на первой пресс-конференции.

Она не стала поддерживать кого-либо из кандидатов во втором туре, а собирается сосредоточиться на парламентские выборах, которые должны состояться через полгода.

"Мы начнем на парламентских выборах эпоху возрождения страны, но и полгода, которые будут, мы время терять не будем. Мы будем помогать любому президенту, которого выберет страна, помогать, давать те концепции, наработки, те стратегии, которые заложены в новом курсе. Потому что мы работали не для выборов президента, мы работали и будем продолжать работать для Украины, для украинцев и для счастья на нашей земле", – заявила Тимошенко.

Отметим, что по состоянию на 17:30 2 апреля ЦИК обработал 99,64% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,22% голосов (проголосовали за него 5 687 390 человек), далее Петр Порошенко – 15,94% (3 000 654), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 521 105).

В свою очередь в Комитете избирателей Украины подсчитали, сколько кандидатам в президенты обошелся один голос избирателя. Был проведен анализ, в котором сопоставлялось количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесения денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов. Тимошенко он обошелся в 68 грн.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Тимошенко, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Протестов не будет: Тимошенко поделилась планами после поражения на выборах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК подсчитала более 99% голосов: официальные результаты выборов

Сегодня, 18:08

Данные по итогам первого тура выборов президента обновлены

Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 17:49

ЦИК обработал голоса почти 19 млн украинцев, проголосовавших на выборах президента

Открыты уголовные производства: чем обернулось для украинцев селфи с бюллетенями

Сегодня, 17:27

После первого тура голосования в полицию поступило 144 сообщения о фотографировании бюллетеней

К дебатам с Порошенко готов: у Зеленского рассказали, что может помешать

Сегодня, 16:24

"Зе!Команда" перед теледебатами сначала хотела бы услышать отчет действующей власти о данных ранее обещаниях

Чего лишится после развода Ани Лорак

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

20-летняя модель утверждает, что была с Неймаром. Фото

Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото

Она обогнала Медведеву и разделась на льду. Та самая Туктамышева

Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Целую неделю кот выпрашивал мясо и куда-то его уносил

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах