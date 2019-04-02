Протоколы с мокрыми печатями в ЦИК подали уже 14 избиркомов

Таким образом, ЦИК ждет оригиналы протоколов еще из 185 окружных комиссий

Фото: AFP

Протоколы с мокрыми печатями в ЦИК подали уже 14 избиркомов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/393/149/5ca393149e4c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/393/149/5ca393149e4c8.jpg 2019-04-02T19:53:00+03:00 Новости Таким образом, ЦИК ждет оригиналы протоколов еще из 185 окружных комиссий

На второй день после президентских выборах в Украине, 2 апреля, еще 11 окружных избирательных комиссий предоставили украинскому Центризбиркому для рассмотрения и дальнейшей обработки оригиналы протоколов об итогах народного волеизъявления.

В частности, речь идет об окружных комиссиях территориальных избирательных округов № 148, № 149 (Полтавская область), № 169, №180 (Харьковская область), № 187 (Хмельницкая область), № 215, № 219, № 220 (Киев), № 105 (Луганская область), № 45 (Донецкая область) и № 134 (Одесская область).

Таким образом, Центральная избирательная комиссия приняла бумажные протоколы об итогах голосования на 14 из 199 территориальных избирательных округов по всей Украине.

Напомним, что за предыдущие сутки лишь три ОИК передали Центризбиркому оригиналы протоколов о результатах голосования на президентских выборах – № 51 (Донецкая область), № 146 (Полтавская область) и № 213 (Киев).

Также следует отметить. что на данный момент ЦИК обработала 99,72% протоколов, подсчитав 18 837 036 голосов. Согласно подсчетам, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22%, за которым следует действующий президент Петр Порошенко с 15,95%.

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Как мы уже писали, полиция открыла несколько уголовных производств из-за фотографирования на избирательных участках. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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