Прозрачность и свобода: озвучены требования ЕС ко второму туру выборов
Европейские дипломаты напомнили кандидатам о важности придерживаться демократических принципов
Назначенный на 21 апреля второй тур выборов следующего президента Украины будет свободным и прозрачным, ждут в Брюсселе.
Об этом 1 апреля сообщили во внешнеполитической службе Европейского союза.
"Европейский союз ожидает свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, проведенный в соответствии с международными стандартами", – говорится в коммюнике ЕС.
Европейские дипломаты напомнили о важности придерживаться демократических принципов, уважать волю украинского народа и не вызывать ненужную напряженность.
Напомним, перед выборами посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли передал, что Евросоюз рассчитывает, что выборы президента Украины будут конкурентными и засвидетельствуют новый уровень демократии в стране.
В то же время, председатель делегации Европарламента Дариуш Розати выразил надежду, что в Украине устранят недостатки в проведении выборов перед парламентскими выборами, которые состоятся этой осенью.
"Сегодня" продолжает вести онлайн-хронику самых важных событий, связанных с выборами, и след за происходящим вокруг голосования. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Тема президентских выборов остается одной из самых главных в Украине. С остальными важнейшими темами дня вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Прозрачность и свобода: озвучены требования ЕС ко второму туру выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Победителей первого тура выборов пригласили на теледебаты
Национальная общественная телерадиокомпания огласила дату, когда кандидаты смогут сразиться в словесной баталии
Выборы президента Украины: в Германии сделали заявление
Важно, чтобы в Украине продолжалась реализация реформ, заявили в Берлине
"Нужно подождать": у Путина отреагировали на первый тур выборов в Украине
Пока Госдума РФ готовит заявление о непризнании выборов, в Кремле пока не спешат с выводами
Свободные и конкурентные: в ПА ОБСЕ прокомментировали выборы в Украине
Международные наблюдатели отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов