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Прозрачность и свобода: озвучены требования ЕС ко второму туру выборов

Сегодня, 20:12

Европейские дипломаты напомнили кандидатам о важности придерживаться демократических принципов

Фото: AFP
Прозрачность и свобода: озвучены требования ЕС ко второму туру выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/246/7f2/5ca2467f2aef3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/246/7f2/5ca2467f2aef3.jpg Новости Европейские дипломаты напомнили кандидатам о важности придерживаться демократических принципов

Назначенный на 21 апреля второй тур выборов следующего президента Украины будет свободным и прозрачным, ждут в Брюсселе.

Об этом 1 апреля сообщили во внешнеполитической службе Европейского союза.

"Европейский союз ожидает свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, проведенный в соответствии с международными стандартами", – говорится в коммюнике ЕС.

Европейские дипломаты напомнили о важности придерживаться демократических принципов, уважать волю украинского народа и не вызывать ненужную напряженность.

Напомним, перед выборами посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли передал, что Евросоюз рассчитывает, что выборы президента Украины будут конкурентными и засвидетельствуют новый уровень демократии в стране.

В то же время, председатель делегации Европарламента Дариуш Розати выразил надежду, что в Украине устранят недостатки в проведении выборов перед парламентскими выборами, которые состоятся этой осенью. 

"Сегодня" продолжает вести онлайн-хронику самых важных событий, связанных с выборами,  и след за происходящим вокруг голосования. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Тема президентских выборов остается одной из самых главных в Украине. С остальными важнейшими темами дня вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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ТАСС

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