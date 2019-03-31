Пьяные члены комиссии, сорванные пломбы и голосование без паспортов: что нужно знать о первых нарушениях на выборах

Выборы президента в Украине начались с закрытых участков, незаконной агитации и попыток подкупа избирателей

Фото: Reuters.

Пьяные члены комиссии, сорванные пломбы и голосование без паспортов: что нужно знать о первых нарушениях на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/07f/db9/5ca07fdb9df94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/07f/db9/5ca07fdb9df94.jpg 2019-03-31T12:30:00+03:00 Новости Выборы президента в Украине начались с закрытых участков, незаконной агитации и попыток подкупа избирателей

Сегодня главная тема дня, к которой приковано внимание всех украинцев как в стране, так и за ее пределами – выборы президента. Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями, которые происходят вокруг, и ведет хронику волеизъявления украинцев.

Не все участки открылись вовремя

Президентские выборы-2019 начались с курьеза – по состоянию на 9:00 в Киеве не открылись три избирательных участка. Также проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, и Запорожской областях. Всего в первый час по Украине были проблемы на семи избирательных участках.

Почему не все участки открылись, рассказал во время оперативного брифинга МВД глава Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, проблемы носили, в основном, технический характер и они должны были быть уже устранены.

"Два участка в Киеве, в обычном режиме – человек забыл ключи от избирательного участка, а в другом случае опоздал председатель избирательного участка. Далее два участка в Одесской области, по одному в Херсонской, Запорожской и Киевской областях, там также небольшие неполадки – например, отсутствуют контрольные талоны для урн, сейчас там с ОИК их доставляют или уже доставили, соответствующим образом склеили, составят акт и процесс будет запущен. То есть, это незначительные нарушения, но мы вынуждены их зафиксировать и провести первоначальную проверку", – рассказал Князев.

По состоянию на 11:00 закрытым оставался только один участок для голосования – в Измаиле Одесской области. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Нарушения на выборах

А первые нарушения на выборах были зафиксированы на Волыни. Как сообщает сайт гражданской сети ОПОРА, нарушения связаны с работой участковых избирательных комиссий и скрытой агитацией.

"По состоянию на 7:30 утра 31 марта, наблюдатель ОПОРЫ на участке №070366 в селе Доротище Ковельского района (округ №21) зафиксировал, как минимум двум лицам выписывали удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК просто в помещении участка", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 7:54 в поселке Торчин Луцкого района на участке №070489 (округ №20), во время вбрасывания контрольных листов в избирательные урны, наблюдатели расписались на месте, где должны ставить свои подписи члены избирательной комиссии.

А в "день тишины" 31 марта наблюдатели обнаружили скрытую агитацию, выполненную в стилистике предыдущих агитматериалов трех кандидатов в президенты, в пределах округов №19, №20, №22 и №23.

По данным на 12:20 поступило 71 сообщение о нарушениях избирательного процесса. Об этом рассказал в Facebook заместитель начальника пресс-службы Национальной полиции Ольга Атаманова.

Она показала инфографику в целом по стране, и оказалось, что больше всего сообщений о нарушениях поступило с Донецкой области – 10. Далее идут Днепропетровская область – 9 сообщений, Харьковская область – 7, Одесская область – 6, в Киеве – 7.

Чаще всего нарушения связаны с незаконной агитацией, зафиксированы также случаи фотографирования бюллетеней (в Кировоградской области), подкупа избирателей в Закарпатской области и попытка выноса бюллетеня с участка в Житомирской области.

Одесса не осталась в стороне: здесь пытались вынести бюллетени на двух участках округа №136 (511350 и 511356). К счастью, это удалось предотвратить, информирует мониторинговая группа "Опора".

Кроме того, как сообщает Думская, на участке №511096 (133 округ, Киевский район Одессы) избирателю, который поменял место голосования и должен голосовать на этом участке, не выдали бюллетень без так называемого "открепительного талона". Между тем, основанием для выдачи бюллетеня является паспорт гражданина Украины либо другой документ, устанавливающий его личность.

Что касается Одесской области в целом, всего в регионе открылся 1441 участок. И не везде процесс волеизъявления стартовал гладко. Так, в Подольске, на участке в вагонном депо, один из членов комиссии от кандидата Наливайченко оказался вдрызг пьяным, а в Измаиле два участка, в политехническом лицее и гуманитарном университете, вовсе не начали работу из-за проблем с печатями: комиссиям выдали печати других участков.

Фото: нацполиция Киевской области

Кроме того, в Житомирской области голосовали до открытия участка, в Черняхове пытались голосовать без паспортов, а под Киевом решили проверить на прочность урны с бюллетенями, и сорвали пломбы. Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области, это сделал официальный наблюдатель на одном из избирательных участков в Белой Церкви.

"Соответствующее сообщение поступило в полицию от полицейского, который нес охрану общественного порядка во время голосования на этом ТИК. Установлено, что 55-летний местный житель сорвал пломбу с урны для голосования, объясняя свои действия тем, что изъявил желание проверить пломбу на прочность", - говорится в сообщении.

Отметим, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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