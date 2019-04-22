У Путина рассказали, пойдут ли на диалог с Зеленским
Перед Россией не стоит вопрос – признавать или не признавать результаты президентских выборов в Украине
Российские власти готовы к диалогу с новым президентом Украины, заверила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Россия готова вести диалог с тем президентом, которому оказано доверие гражданами Украины", – сказала председатель верхней палаты российского парламента.
По словам Матвиенко, Москва заинтересована в нормализации отношений с Киевом в быстрейшем урегулировании войны на востоке Украины. При этом она вновь обратилась к пропаганде Кремля, назвав войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".
Также российский сенатор утверждает, что перед властями ее страны не стоит вопрос о том, признавать или не признавать результаты выборов президента Украины.
"В СМИ часто фигурирует вопрос, признает Россия выборы в Украине или не признает. Вообще нет такой обязывающей юридической формулы признания — не признания выборов. Главное, чтобы их признал украинский народ", — добавил Валентина Матвиенко.
Напомним, что ранее на этот счет высказался и российский премьер-министр Дмитрий Медведев, признавшись в том, что "не испытывает иллюзий" и считает, что Зеленский будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании.
О том, как реагировали на итоги второго тура голосования другие мировые лидеры, вы можете ознакомиться в статье на сайте "Сегодня".
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