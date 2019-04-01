Результаты выборов в Украине: в МИД Литвы сделали заявление

Принципиальная позиция кандидатов в президенты по направлениям внешней политики значительно не разнится, сказал Линкявичюс

Линас Линкявичюс. Фото: Сегодня

Результаты выборов в Украине: в МИД Литвы сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e2b/44d/5c3e2b44de8af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e2b/44d/5c3e2b44de8af.jpg 2019-04-01T17:19:00+03:00 Новости Принципиальная позиция кандидатов в президенты по направлениям внешней политики значительно не разнится, сказал Линкявичюс

Украина во внешней политике сохранит западный вектор, кто бы из кандидатов в президенты ни победил во втором туре выборов. Такое мнение в понедельник на пресс-конференции в литовской Паланге по итогам ежегодной встречи министров иностранных дел стран Балтии, Северных стран и государств Вишеградской группы озвучил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Неясно, кто станет президентом, предстоит второй тур, но осмелюсь сделать прогноз, что внешняя политика Украины по своей сути измениться не должна. Сохранится ее западный вектор", – сказал он.

По оценке главы литовской дипломатии, принципиальная позиция кандидатов в президенты "по направлениям внешней политики значительно не разнится".

Вместе с тем Линкявичюс допустил коррекцию отдельных пунктов внешней политики.

"Возможны изменения в деталях ее проведения, это зависит от команды, но суть не изменится", - утверждал он.

Вильнюс, по словам Линкявичюса, при любом исходе второго тура выборов президента продолжит сотрудничество с Киевом.

"Литва готова к продолжению сотрудничества прежде всего с государством, невзирая на персоналии", - сказал он.

Как сообщалось, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Международные наблюдатели также отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.





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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.