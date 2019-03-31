Роды на участке, голосующие собаки и полная кастрюля бюллетеней: курьезы выборов-2019

Двух членов избиркомов подвел зеленый змий, а во Львовской области пришлось разрезать "болгаркой" сейф с бюллетенями

Фото: Reuters.

Роды на участке, голосующие собаки и полная кастрюля бюллетеней: курьезы выборов-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b8/776/5ca0b8776bd4d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b8/776/5ca0b8776bd4d.jpg 2019-03-31T16:37:00+03:00 Новости Двух членов избиркомов подвел зеленый змий, а во Львовской области пришлось разрезать "болгаркой" сейф с бюллетенями

Сегодня внимание всех украинцев – как в стране, так и за ее пределами, приковано к выборам президента Украины. Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями, которые происходят вокруг, и ведет хронику волеизъявления украинцев. Тем более, что среди сегодняшних происшествий на избирательных участках приключилось немало курьезных случаев.

Пока что самый курьезный случай произошел в Никопольском районе Днепропетровской области – там в роли сейфа для хранения бюллетеней "выступила" обычная кастрюля. Она была опечатана специальной цепью, пишет сайт "Сегодня" в обзоре самых интересных новостей из социальных сетей, посвященных выборам.

Выборы президента – совсем не помеха тому, чтобы родить. Так, в Киеве женщина родила прямо на избирательном участке, который расположен в одном из роддомов на Подоле. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

"Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка. Роженица успела выполнить свой гражданский долг", – написала журналистка Рена Назарова в Facebook.

А во Львовской области сейф с бюллетенями открывали "болгаркой". Как оказалось, в селе Жировское Жидачевского района члены комиссии не могли открыть сейф с бюллетенями обычным способом, поэтому разрезали его строительным инструментом. Нужно отметить, что члены избиркома показали небывалую аккуратность: при этом ни один из бюллетеней не был поврежден, сообщает ГС ОПОРА.

А еще в Украине, как оказалось, голосуют собаки. Об этом написал на своей страничке в Twitter журналист информационной службы ВВС Иона Фишер, который на данный момент освещает выборы в Украине. На одном из участков он сфотографировал собаку, которая пришла на избирательный участок вместе со своим хозяином.

"Не понятно, за кого именно проголосовал пес", – иронизирует журналист.

Жертвы зеленого змия

С самого утра в Подольском районе столицы на Кирилловской, 105 под избирательным участком выстроилась очередь из 100 желающих проголосовать – глава окружной избирательной комиссии опоздал к открытию. Как сообщила на своей странице в Facebook Рена Назарова, глава комиссии, вероятно, был пьян.

"Глава ОИК явился на работу с ключами от сейфа в 7:50. В это время открытия участка ждали уже около 100 человек. Открылись в 9:00. Ждут полиции, так как есть подозрения, что глава пьян", – написала она.

Также зеленый змий подвел члена избирательной комиссии в Одесской области: женщина была пьяной, и ее отстранили. Этот курьез случился в городе Подольске. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, был составлен административный протокол по статье "распитие спиртных напитков на производстве". Кроме того, участковой комиссией был составлен акт, в соответствии с которым женщину отстранили от исполнения ее обязанностей.

Выпивка подводит не только членов избиркомов, но и наблюдателей. Один такой нетрезвый наблюдатель задумал выразить решительный протест и едва не поджег избирательный участок в Борзне Черниговской области.

Как сообщили в секторе коммуникаций ГУ ЧП области, мужчина пришел на участок в Борзнянском городском доме культуры и после угрозы "я вас подожгу" достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили. К счастью, во время инцидента никто не пострадал, процесс голосования не прекращался.

Поджигателя на участке задержали и передали следственно-оперативной группе. Сейчас местный житель дает пояснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения.

Согласно информации наблюдателей, присутствующих на участке, мужчина сказал, что где-то две недели тому назад он потерял документы, восстановить не смог, а без них не смог проголосовать. Поэтому он решил таким образом выразить свой протест.

Напомним, что сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

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