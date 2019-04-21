С грудничками и животными: яркие фото с избирательных участков в Украине

Украинцы продолжили тенденцию первого тура – приходят на выборы с домашними питомцами и своими малышами

Избирательный участок в Украине. Фото: AFP

В Украине и за границей полным ходом продолжается второй тур выборов следующего президента.

В продолжение тенденции первого тура украинцы также берут с собой на участки домашних питомцев и детей, приобщая их к избирательному процессу.

Подробнее об этом – в новом фоторепортаже "Сегодня":



















Кроме того, появились снимки из заграничного избирательного участка в столице Киргизской республики, который открылся в посольстве Украины в Бишкеке:











Напомним, что тем временем в первой стране мира голосование уже завершилось – ею традиционно стала Австралия.

Кроме того, в Варшаве, чтобы проголосовать, украинцы выстроились в длинную очередь задолго до того, как участок открылся.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Мы продолжаем внимательно следить за самыми важными событиями во втором туре выборов. Главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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