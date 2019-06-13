Саакашвили презентовал первую десятку своей партии на выборах

Вместе с экс-губернатором будут баллотироваться общественные деятели, областные депутаты и бывший замгенпрокурора

Михаил Саакашвили. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Спустя несколько дней после того, как стали известны первые пятерки и десятки ведущих политических сил на будущих парламентских выборах, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили представил и своих соратников.

На брифинге, который состоялся 13 июня в Киеве, бывший губернатор Одесской области огласил первую десятку в списке его партии "Рух новых сил". Выглядит она следующим образом:

Михаил Саакашвили; Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе; Общественный деятель Олесь Доний; Одесская гроссмейстер Наталья Жукова; Экс-министр экономики Владимир Лановой; Общественный деятель, супруга экс-мэра Глухова Мишеля Терещенко Елена Терещенко; Депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах; Экс-руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по противодействию коррупции Анна Соломатина; Журналист из Одессы, общественный деятель Олег Михайлик; Депутат Харьковского горсовета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

Саакашвили уточнил, что список был утвержден на съезде "Руха новых сил", который состоялся 10 июня.

Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва были назначены на 21 июля 2019 года.

Как мы уже писали, согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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