Саакашвили презентовал первую десятку своей партии на выборах
Вместе с экс-губернатором будут баллотироваться общественные деятели, областные депутаты и бывший замгенпрокурора
Спустя несколько дней после того, как стали известны первые пятерки и десятки ведущих политических сил на будущих парламентских выборах, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили представил и своих соратников.
На брифинге, который состоялся 13 июня в Киеве, бывший губернатор Одесской области огласил первую десятку в списке его партии "Рух новых сил". Выглядит она следующим образом:
- Михаил Саакашвили;
- Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе;
- Общественный деятель Олесь Доний;
- Одесская гроссмейстер Наталья Жукова;
- Экс-министр экономики Владимир Лановой;
- Общественный деятель, супруга экс-мэра Глухова Мишеля Терещенко Елена Терещенко;
- Депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах;
- Экс-руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по противодействию коррупции Анна Соломатина;
- Журналист из Одессы, общественный деятель Олег Михайлик;
- Депутат Харьковского горсовета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.
Саакашвили уточнил, что список был утвержден на съезде "Руха новых сил", который состоялся 10 июня.
Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва были назначены на 21 июля 2019 года.
Как мы уже писали, согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.
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