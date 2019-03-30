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СБУ перешла на усиленный режим службы: "Альфа" взяла под охрану крупные города

Сегодня, 16:08

На улицы городов Украины вышли патрули спецназа СБУ

СБУ перешла на усиленный режим службы: "Альфа" взяла под охрану крупные города Новости На улицы городов Украины вышли патрули спецназа СБУ

Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим службы на время проведения выборов президента страны, а бойцы специального подразделения Центра специальных операций "Альфа" начали патрулирование городов страны.

Специальные отряды патрулируют потенциально опасные места скопления граждан – вокзалы, площади, центральные улицы, церкви, заявил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, сообщает "Прямой".

"Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают", – передал он слова председателя спецслужбы Василия Грицака.

По его словам, для патрулирования задействованы боевые машины и беспилотная авиация.

"Все это – демонстрация нашей решимости немедленно предотвратить какие-либо возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это кому-то, или нет, но глава СБУ уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно. Служба безопасности делает для этого все в рамках своей компетенции", – заверил Гуськов.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Смотрите также на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.

Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты,  читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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Тег выборы, СБУ, альфа, спецназ, президентские выборы, выборы президента

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