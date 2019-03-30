СБУ перешла на усиленный режим службы: "Альфа" взяла под охрану крупные города

На улицы городов Украины вышли патрули спецназа СБУ

СБУ перешла на усиленный режим службы: "Альфа" взяла под охрану крупные города 2019-03-30T16:08:00+02:00 Новости На улицы городов Украины вышли патрули спецназа СБУ







































Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим службы на время проведения выборов президента страны, а бойцы специального подразделения Центра специальных операций "Альфа" начали патрулирование городов страны.

Специальные отряды патрулируют потенциально опасные места скопления граждан – вокзалы, площади, центральные улицы, церкви, заявил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, сообщает "Прямой".

"Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают", – передал он слова председателя спецслужбы Василия Грицака.

По его словам, для патрулирования задействованы боевые машины и беспилотная авиация.

"Все это – демонстрация нашей решимости немедленно предотвратить какие-либо возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это кому-то, или нет, но глава СБУ уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно. Служба безопасности делает для этого все в рамках своей компетенции", – заверил Гуськов.

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Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.

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