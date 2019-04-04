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Сегодня анализы – завтра инаугурация: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского

Сегодня, 17:59

Юзеры и подумать не могли, что выборы могут включать подобные повороты событий

Фото: Сегодня
Сегодня анализы – завтра инаугурация: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/61b/149/5ca61b14989b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/61b/149/5ca61b14989b4.jpg Новости Юзеры и подумать не могли, что выборы могут включать подобные повороты событий

Президентские выборы в 2019 году продолжают поражать не только неготовых к происходящему обывателей, но и настоящих экспертов и политологов.

Не успели они отойти от новости, что дебаты между кандидатами в президенты могут пройти на главной открытой площадке страны – НСК "Олимпийский" в Киеве, – как оказалось, что оба участника второго тура выборов – и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко – решили сдать анализы на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ.

Такой поворот не обошли стороной в соцсетях, пользователи которых активно делились эмоциями, ведь подобное в Украине (и, наверняка, за ее пределами) происходит впервые.

Впрочем, многие восприняли такое развитие событий с улыбкой.

Откровенно потроллил эту тему и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заверив в том, что система электронных госзакупок ProZorro готова провести тендер к встрече Порошенко и Зеленского.

 

Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", говорил он в своем видеообращении.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

Больше читайте на сайте: "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео"

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, анализы, нск олимпийский, троллинг, теледебаты, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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