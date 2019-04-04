Сегодня анализы – завтра инаугурация: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского
Юзеры и подумать не могли, что выборы могут включать подобные повороты событий
Президентские выборы в 2019 году продолжают поражать не только неготовых к происходящему обывателей, но и настоящих экспертов и политологов.
Не успели они отойти от новости, что дебаты между кандидатами в президенты могут пройти на главной открытой площадке страны – НСК "Олимпийский" в Киеве, – как оказалось, что оба участника второго тура выборов – и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко – решили сдать анализы на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ.
Такой поворот не обошли стороной в соцсетях, пользователи которых активно делились эмоциями, ведь подобное в Украине (и, наверняка, за ее пределами) происходит впервые.
Впрочем, многие восприняли такое развитие событий с улыбкой.
Откровенно потроллил эту тему и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, заверив в том, что система электронных госзакупок ProZorro готова провести тендер к встрече Порошенко и Зеленского.
Напомним, вчера, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "…все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", говорил он в своем видеообращении.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
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