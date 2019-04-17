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"Сегодня" в прямом эфире покажут дебаты

Сегодня, 21:45

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу


19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины. Надеемся услышать ответы на самые важные для украинцев вопросы. 

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля.

Отметим, с ночи на НСК "Олимпийский" начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.

Отметим, недавно глава МВД Арсен Аваков обратился к кандидатам в президенты с призывом не переходить черту в избирательном процессе. Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня, считает министр.

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский

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