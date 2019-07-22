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Шесть кандидатов от "Оппозиционного блока" одержали победу в мажоритарных округах

22 июля, 19:27

В политсиле поблагодарили избирателей за поддержку

Шесть кандидатов в народные депутаты от "Оппозиционного блока" по данным оригиналов протоколов одержали победу в мажоритарных округах на выборах в Раду 2019.

Это Муса Магомедов, ОИО №45 (Донецкая область), Руслан Требушкин, ОИО №50 (Донецкая область), Вадим Новинский, ОИО №57 (Донецкая область), Сергей Магера, ОИО №58 (Донецкая область), Виктория Гриб, ОИО №105 (Луганская область) и Дмитрий Шенцев, ОИО №176 (Харьковская область).

"Мы поздравляем победителей с блестящим результатом. Мы благодарим каждого, кто поддержал нашу партию на этих выборах.

В новом парламенте представители "Оппозиционного блока" сконцентрируются на вопросах экономического развития и возобновления мирной жизни в Украине", – сообщили в пресс-службе политсилы.

О ходе выборов и подсчете голосов онлайн читайте и смотрите в материале: "Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

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Тег выборы, депутаты, Донецкая область, харьковская область, луганская область, Новинский, Оппозиционный блок, Муса Магомедов, Руслан Требушкин

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