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Штаб Зеленского предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории

Сегодня, 19:03

Команда Зеленского готова рассмотреть любые независимые лаборатории для сдачи анализов, которые предложит команда Порошенко

Штаб Зеленского предложил Порошенко сдать анализы в независимой лаборатории //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/bbc/5ca/618/1cb/5ca6181cbfc31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/bbc/5ca/618/1cb/5ca6181cbfc31.jpg Новости Команда Зеленского готова рассмотреть любые независимые лаборатории для сдачи анализов, которые предложит команда Порошенко

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского выступил с предложением для кандидатов в президенты сдать анализы в независимой лаборатории во избежание каких-либо фальсификаций.

"При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимые площадки. Поэтому завтра в 8 утра мы приглашаем и нашего оппонента, и вас всех ... в абсолютно независимую лабораторию, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, попробовал повлиять", – сказал политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков журналистам в четверг.

В то же время, он отметил, что команда Зеленского готова рассмотреть другие независимые лаборатории для сдачи анализов, которые предложит команда их оппонента – действующего президента Петра Порошенко.

Разумков отметил, что в четверг правоохранители оцепили НСК "Олимпийский".

"Если мы говорим о независимой лаборатории – это одна история. Когда мы с вами обсуждаем помещение даже, которое находится под контролем власти – тут есть определенные опасения", – сказал он.

По словам Разумкова, Зеленский обнародует результаты своего обследования.

Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.


В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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