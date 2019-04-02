Сколько кандидатам в президенты обошелся один голос избирателя: в КИУ озвучили цифры

Победители первого тура не попали даже в двадцатку, а на первом месте "золотых голосов" оказался аутсайдер президентской гонки

Фото: AFP

Сколько кандидатам в президенты обошелся один голос избирателя: в КИУ озвучили цифры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/322/a2a/5ca322a2aa4fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/322/a2a/5ca322a2aa4fc.jpg 2019-04-02T11:52:55+03:00 Новости Победители первого тура не попали даже в двадцатку, а на первом месте «золотых голосов» оказался аутсайдер президентской гонки

Комитет избирателей Украины (КИУ) подсчитал, сколько участники президентской гонки потратили на выборах президента Украины на каждый голос избирателя. Самым дорогим он оказался для Романа Насирова почти тысячу гривен.

Был проведен анализ, в котором сопоставлялось количество денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесения денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов. Методология: суммы потраченных средств считались в соответствии с промежуточными финансовыми отчетами кандидатов, включая 2,5 млн грн стоимости избирательного залога. Данные по количеству проголосовавших учитывались с сайта ЦИК.

Самой дорогой стала стоимость голоса для Романа Насирова (который занял последнее место на выборах), Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко. Потраченные ими суммы средств значительно превысили то количество голосов избирателей, которые они получили.

Читайте также Антирейтинг кандидатов на выборах президента: Насиров замыкает список

"На первом месте в рейтинге "золотых голосов" Роман Насиров. Кандидат потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 млн грн и получил поддержку 2 507 избирателей (на момент подсчета 97,10% бюллетеней). То есть, стоимость одного голоса составила 997 грн, что является рекордной суммой. На втором месте Сергей Каплин: потрачено 12,6 млн, получено 14 871 голос; стоимость голоса – 849 грн. Третий – Аркадий Корнацкий. Кандидат потратил 3,5 млн, при этом получил 4 358 голосов. Стоимость одного голоса составила 825 грн", – посчитали в КИУ.

Стали известны данные и по победителям первого тура. Владимир Зеленский потратил 88, 9 млн грн на избирательную кампанию и получил 5 529 460 голосов избирателей. Стоимость голоса составила 16 грн. Стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 грн.

Насиров Роман Михайлович – 997 грн. Каплин Сергей Николаевич – 849 грн. Корнацкий Аркадий Алексеевич – 825 грн. Носенко Сергей Михайлович – 807 грн. Куприй Виталий Николаевич – 606 грн. Шевченко Александр Леонидович – 592 грн. Скоцик Виталий Евстафиевич – 591 грн. Данилюк Александр Владимирович – 555 грн. Соловьев Александр Николаевич – 482 грн. Новак Андрей Яремович – 476 грн. Ригованов Руслан Александрович – 462 грн. Ващенко Александр Михайлович – 449 грн. Кива Илья Владимирович – 445 грн. Габер Николай Александрович – 444 грн. Кривенко Виктор Николаевич – 435 грн. Бондарь Виктор Васильевич – 365 грн. Журавлев Василий Николаевич – 304 грн. Шевченко Игорь Анатольевич – 273 грн. Наливайченко Валентин Александрович – 205 грн. Кармазин Юрий Анатолиевич – 186 грн. Петров Владимир Владимирович – 180 грн. Деревянко Юрий Богданович – 169 грн. Богомолец Ольга Вадимовна – 167 грн. Богословская Инна Германовна – 159 грн. Вилкул Александр Юриевич – 149 грн. Порошенко Петр Алексеевич – 141 грн. Литвиненко Юлия Леонидовна – 140 грн. Бессмертный Роман Петрович – 117 грн. Ляшко Олег Валериевич – 85 грн. Гриценко Анатолий Степанович – 82 грн. Балашов Геннадий Викторович – 79 грн. Тимошенко Юлия Владимировна – 68 грн. Кошулинский Руслан Владимирович – 61 грн. Бойко Юрий Анатольевич – 23 грн. Тимошенко Юрий Владимирович – 22 грн. Зеленский Владимир Александрович – 16 грн. Смешко Игорь Петрович – 4 грн.

Как уже известно, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 10:30 2 апреля ЦИК обработал 97,95% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,25% голосов (проголосовали за него 5 593 239 человек), далее Петр Порошенко – 15,92% (2 945 224), Юлия Тимошенко – 13,38% (2 475 566).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сколько кандидатам в президенты обошелся один голос избирателя: в КИУ озвучили цифры". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.