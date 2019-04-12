Смена места голосования: есть ли шанс выстоять огромные очереди у отделов Госреестра

Журналисты Сегодня проверяли, насколько сложно сменить место голосования перед вторым туром

В очереди за право голоса. Фото: Сегодня

В день выборов набрал популярность анекдот: "На выходных в Киеве просторно, ведь коренные жители разъехались по родным областям голосовать за президента". В действительности, уезжать совсем и не обязательно. Чтобы проголосовать в первом туре, достаточно было выстоять очередь и сменить место регистрации.

Согласно открытой статистике, такой возможностью воспользовались 315 тысяч украинцев. Цифра большая. Но если учесть, что одних только переселенцев в стране около 1,3 миллиона человек, становится ясно, что число желающих зарегистрироваться ко второму туру может увеличиться существенно.

Времени, к сожалению, в этот раз меньше. Если перед первым туром в распоряжении желающих проголосовать был целый месяц, то теперь на регистрацию отведена всего одна неделя. Грядущие выходные – крайний срок для желающих подать заявление на перерегистрацию.

В раннее дождливое утро 12 апреля решаемся на эксперимент: поедем регистрироваться на выборы, а заодно оценим качество и уровень подготовки к выборам.

"Извини, Марио, но твоя принцесса не в этом замке"

Автору этого репортажа дарована уникальная привилегия: для того, чтобы подать заявление на перерегистрацию, мне нужен только паспорт. Государство посчитало, что луганчанину незачем обосновывать причину, по которой он не может проголосовать на родном участке.

Жителям других областей такое обоснование понадобится. Требование формальное, но лучше подойти к нему ответственно. Цена ошибки – время, а оно, как станет ясно из повествования ниже, бесценно. Обоснованием того, что вы хотите проголосовать не по месту прописки, может быть справка с места работы, учебы, или иные документы, обосновывающие необходимость голосования в другом месте.

Когда незамысловатый набор собран, его нужно нести в государственный реестр избирателей. В нашем случае – в Шевченковскую райадминистрацию.





Пустое помещение и всего несколько номерков на электронном табло. Но к сожалению, это не конечная точка, а только начало приключения. Объявление на стене отправляет потенциального избирателя по новому адресу. На этот раз поедем к ст.м.Нивки.

Место силы между Нивками и Сырцом

Место сбора людей с активной гражданской позицией заметно издалека. У фасада дома №49 с зонтиками и без, ежась от ветра и мелкого весеннего дождя, ожидают своей очереди девушки, парни, женщины, мужчины.

Навскидку посчитать сложно, но молодежи, однозначно, больше. Это лишь те, кто не поместился внутри, и вынужден с утра терпеть прихоти погоды. На месте узнаем, что поучаствовать в голосовании – эстафета с двумя препятствиями.

Сначала нужно записаться в специальный лист и занять место в очереди. Согласно очередности люди попадают внутрь. Записываемся в очередь и теперь картина событий принимает куда более отчетливые очертания. Наши номера – 522 и 523.



К слову, никакого электронного табло. Рукописи не горят, подписи не лгут, все честно, по старинке, как в амбарной книге: каждый вписывает свою фамилию и номер сам. Когда лист заканчивается, рядом подвешивают новый. Мы пришли к 11 дня. На стене висит уже три таких листа.

"Сейчас идут 130-е. Посчитайте сами: отделение работает с 9 утра, сейчас 11:20. Прошли 130 человек. Средняя "пропускная способность" – 50 человек в час", – говорит молодой человек справа, обратив внимание, что мы явно озадачены столь удивительным развитием событий.

Нашему собеседнику не больше 25. У него, как и у многих здесь, хорошее настроение, несмотря на пасмурную погоду. Он в очереди 190, хотя пришел в половину девятого утра. Советует нам последовать его примеру и прийти с утра пораньше. По его наблюдениям, шанс есть у тех, кто пришел в первые 2 часа после открытия, остальные – в зоне риска.

Золотые деньки канцелярского ларька

Обратив внимание, что кроме паспорта у меня в руках ничего нет, соседи по очереди интересуются, почему я не позаботился заранее о ксерокопии. В Госреестре, ожидаемо, копировального аппарата нет. К счастью, рынок выручил государство в прямом смысле. Маленький рыночек по соседству с админзданием не только спасает замерзающих граждан горячим кофе, но и служит местом, где можно удовлетворить потребности в ксерокопии, что мы и сделали.

"Я думала, сегодня меньше людей, потому что обычно здесь у меня стоит тоже очередь!" - женщина работающая в киоске удивляется, что мое место в очереди – 522. Вместе с выборами клиентов, как и работы, стало больше. То, что копировальный аппарат в последнее время востребован, выдает стойкий запах печатной краски в помещении.

"Я ехала к восьми утра на работу, и уже человек 10-15 стояли!" - делится впечатлением посетительница магазина канцтоваров. Интересуется, готов ли выстоять такую длинную очередь.

Прикидываю, что передо мной 400 человек, со средней пропускной способностью в 50 чел/час моя очередь наступит через 8 часов, т.е. придя к 11 дня, я уже опоздал. Наш эксперимент не заканчивается. В выходные отдел ведения госреестра избирателей также работает. А значит, уже в субботу мы покажем читателям, какие очереди под госреестром собираются еще до начала его работы.

Как успеть зарегистрироваться для голосования на новом месте

Первое, что важно запомнит - реестр работает в выходные, и осталось совсем немного до 15 апреля. После этой даты Госреестр избирателей перестанет принимать заявления о смене места голосования. Учитывая, что очереди на регистрацию - существенная проблема этих выборов, есть смысл встать пораньше в выходные и постараться успеть в числе первых.



Второе - для смены места голосования нужно обоснование. (переселенцам из Крыма и Донбасса доказывать невозможность голосования по месту жительства не требуется, достаточно иметь при себе паспорт). Подтверждающим документом для смены места регистрации может быть:

Договор аренды недвижимости

Справка с места учебы/работы

Командировочный лист

Билеты

Третье: ближайший отдел ведения государственного реестра можно найти на официальном сайте. Также госреестр избирателей опубликовал памятку для тех, кто нуждается в смене места регистрации заграницей.

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АВТОР: Игорь Рец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.