Сменить место голосования в последний день: что сейчас происходит в Госреестрах

Избиратели организовали запись в очередь и создали чат в Telegram

Фото: МИД Украины/Facebook.

В Украине 15 апреля – последний день, когда можно обратиться в Госреестр избирателей и изменить место голосования во втором туре президенстких выборов. В Киеве в этот день в районных офисах учреждения – настоящий ажиотаж. Несмотря на холод и ветер перед ними выстроились очереди избирателей, желающих попасть в списки, либо изменить место, где будут участвовать в выборах.

Так, в Госреестр избирателей Шевченковского района на улице Щербакивского люди приходят с самого утра. Спустя полчаса после открытия в очередь записались почти 400 человек! Киевлянка, которая пришла, чтобы внести свое имя в списки, призналась, что в 9:30 заняла в очереди 392 место. После этого женщина уехала на работу, вернувшись в учреждение уже к 16:00. В это время как раз вызывали человека, который в очереди числился под 345 номером.

Отметим, что списки очереди киевляне создали своими силами, также они организовали чат в Telegram, где можно следить за продвижением: многие, записавшись, уходят по своим делам, поскольку на улице холодно, а ждать приходится несколько часов. В среднем, в Госреестре принимают около 70 человек в час, в выходные дни эта цифра составляла порядка 50 избирателей.

По состоянию на 16:00 в очередь записались более 900 человек. У многих это уже не первая попытка попасть в учреждение. Так, женщина, которая в очереди числилась под номером 448, рассказала, что у нее это уже третий визит в Госреестр. "Я записалась, в чат подключилась и ушла домой. Многих номеров нет, поэтому я пришла сейчас", – говорит киевлянка. А мужчина с 914-м номером в очереди признался, что готов ждать до семи часов вечера.

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Напомним, количество желающих изменить регистрацию, чтобы проголосовать во втором туре, постоянно увеличивается. Избиратели подходят и подходят. Здесь – в одном из отделов в Дарницком районе Киева – предоставили даже актовый зал, чтобы люди не стояли на улице. Там их около двухсот, а еще – стоят в коридорах. Кроме того, многие записались в очередь и отошли.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей. По состоянию на 13 апреля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования, составляет 201 189 человек.

Напомним, что для смены места голосования нужно обоснование. (переселенцам из Крыма и Донбасса доказывать невозможность голосования по месту жительства не требуется, достаточно иметь при себе паспорт).

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