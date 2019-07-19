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Смешко: Я прекрасно знаю наш политикум. Возможно, лучше всех

19 июля, 18:49

Партия "Сила и честь" идет в парламент, чтобы сломать эту систему, говорит политик

Игорь Смешко
Игорь Смешко. Фото: sylaichest.org

Профессиональное знание о преступлениях должно доводиться до суда и иметь приговор. Партия "Сила и честь" как раз и идет в парламент, чтобы вернуть обществу и политическую культуру, и возможность не грязь распространять с компроматами, а преступников сажать в тюрьмы.

Об этом заявил лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в интервью YouTube-блогеру Василию Климчуку.

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"Понимаю ли, что в случае попадания в Верховную Раду, придется оказаться в другой парадигме? В Украине я почти 10 лет возглавлял разведывательное сообщество. Я прекрасно знаю наш политикум. Возможно, лучше никто не знает: и олигархов, и их окружение, и политические партии, и их происхождение. Для меня ничего нового внутри этой Верховной Рады не будет", – сказал Смешко.

По его словам, партия "Сила и честь" идет в парламент, чтобы сломать эту систему.

"Мы идем, чтобы показать пример, как надо работать в парламенте. Это законодательная, законотворческая деятельность и контроль исполнительной ветви власти. Если ее не контролировать, она всегда будет загнивать, и коррупция будет галопировать. Именно для этого мы идем: показать, как надо делать", – отметил политик.

В то же время он отметил, что распространением компроматов никогда не занимался.

"Компроматы разрушают государство. Кстати, распространение компроматов и политической грязи уничтожает, разрушает политическую культуру народа. Это как раз то, что нужно нашему агрессору. А он все время говорит, что "эта страна не способна создать государство". Не фейки надо распространять, не компроматы. Надо, чтобы правоохранительные органы собирали соответствующую информацию, задерживали подозреваемых, а суды сажали преступников за решетку. Я за это выступаю", – подчеркнул лидер партии "Сила и честь".

Смешко отметил: если внимательно посмотреть на его деятельность как кадрового офицера в специальных службах и правоохранительных органах – он никогда не пиарился.

"Мы задерживали и доводили дело до суда. Возьмите дело о контрабанде крылатых ракет, носителей стратегического потенциально ядерного оружия в 2004 году. Контрабанда была в Иран. Возможно, если бы мы этого не сделали, то Украина могла стать источником нового международного скандала и оказаться в международной изоляции, рядом с которым "кольчужный скандал" был бы просто фейком. Но вы видели где-то, что мы пиарились?", – отметил Смешко

"Профессиональное знание о преступлениях должно доводиться до суда и иметь приговор. Именно поэтому мы и идем в парламент, чтобы вернуть обществу и политическую культуру, и возможность не грязь распространять с компроматами, а преступников сажать в тюрьмы", – подытожил Смешко.

Ранее сообщалось, что Смешко заявил: его партия готова подставить плечо новой власти.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Смешко заявил: в парламенте нужны люди, которые с первого дня будут работать, а не учиться.

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Тег смешко, компромат, Сила и честь

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